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Группа Opium презентовала яркий клип "#Літо-Мохіто": смотреть видео

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В последний месяц лета продюсерский центр "Дядя Жора Company" представил новый клип группы Opium - "#Літо-Мохіто". Это первая композиция трио, исполненная на украинском языке.
Группа Opium презентовала новый клип
Группа Opium презентовала новый клип
Татьяна Фортушная

Премьера была отложена на август не случайно. В августе особенно хочется продлить лето, как можно дольше. Сохранить воспоминания о море, отдыхе.

Продюсер проекта, Вадим Мичковский, пояснил:

Лета, как такового, мы и не видели: кто из-за погодных условий, кто из-за плотного рабочего графика. Не сомневаюсь, что это повсеместное явление. Но мы – артисты – как раз и работаем для наших зрителей и слушателей над тем, что доставлять им удовольствие круглый год. «#Літо-Мохіто»,  как раз тот случай, когда если жаркие денечки не приходят к нам, то мы создаем их сами.

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Участницы трио - Юлия Барабаш, Инесса Грицаенко и Анна Кукса с юмором прокомментировали новую работу: 

Да-да, мы специально решили подготовить сани летом. Сейчас же можно попасть в лето, когда только пожелаешь. Надо только купить путевку и улететь греться на солнышке в жаркие страны. А чтобы отдых был особенно ярким, рекомендуем всем загрузить наш трек в свой плей-лист.

Посмотреть клип “#Літо-Мохіто“ группы Opium можно здесь:

Напомним также, OLEYNIK презентовал клип с фрагментами личной биографии

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Теги: Opium, группа Opium, новости, новый клип, новое видео, видео, клип, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба

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