The Hardkiss презентовали новую песню "Free Me": смотреть клип
Украинская группа The Hardkiss презентовала работу, которая войдет в альбом "Залізна ластівка".
Коллектив The Hardkiss выпустил клип на песню "Free me", которая войдет в их новый альбом "Залізна ластівка".
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Презентация альбома состоится осенью 2018 года, а пока поклонники группы могут насладиться новым треком, который был опубликован на YouTube-канале The Hardkiss.
Режиссером клипа традиционно стал гитарист и основатель группы Валерий Бебко. В видео присутствуют кадры из репетиций и выступлений музыкантов.
Посмотреть клип Free Me группы The Hardkiss можно здесь:
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