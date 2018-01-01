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The Hardkiss презентовали новую песню "Free Me": смотреть клип

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Украинская группа The Hardkiss презентовала работу, которая войдет в альбом "Залізна ластівка".
The Hardkiss презентовали новую песню "Free Me": смотреть клип
The Hardkiss презентовали новую песню "Free Me": смотреть клип
кадр из видео

Коллектив The Hardkiss выпустил клип на песню "Free me", которая войдет в их новый альбом "Залізна ластівка".

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Презентация альбома состоится осенью 2018 года, а пока поклонники группы могут насладиться новым треком, который был опубликован на YouTube-канале The Hardkiss.

Режиссером клипа традиционно стал гитарист и основатель группы Валерий Бебко. В видео присутствуют кадры из репетиций и выступлений музыкантов.

Посмотреть клип Free Me группы The Hardkiss можно здесь:

Напомним, ранее украинская ведущая Оля Цибульская установила национальный рекорд. Подробности читайте здесь.

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Теги: The Harkiss, видео, новости, шоу-биз
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