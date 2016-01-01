У Скадовську стартував 16-й Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські Ігри»

Сьогодні у місті Скадовськ Херсонської області розпочався 16-й Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські Ігри».

Головний конкурс фестивалю – вокальний і прямо зараз проходить його півфінал. Понад 50 юних вокалістів та вокальних гуртів вийдуть на сцену фестивалю, щоб продемонструвати свій пісенний талант. Пізно ввечері стануть відомі імена конкурсантів, які пройдуть до фіналу конкурсу. Дійство відбувається на центральній набережній Скадовська, вхід вільний.

Оцінює виступи конкурсантів журі, до складу якого увійшли найвідоміші фахівці музичної індустрії та мас-медіа: Валентин Коваль (член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення), Руслан Квінта (композитор, музичний продюсер), Олександр Пономарьов (Народний артист України, співак, композитор), Альона Савінова (директор музичної школи А+, викладач вокалу), Натела Чхартішвілі-Зацаринна (генеральний продюсер каналу М1), Олена Мозгова (продюсер), Віталій Дроздов (генеральний директор «Хіт Fm»), Роман Муха (продюсер телеканалу М2).

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Окрім півфіналістів на сцену фестивалю також вийдуть зіркові гості та випускники фестивалю, серед яких: володарка Гран-прі «Чорноморських ігор» (2017) Ліза Волощенко, бойз-бенд «D-side Band», співачка Alyosha, дует TamerlanAlena та Тіна Кароль.

До речі, вокалістка дуету TamerlanAlena Олена Омаргалієва та Тіна Кароль свого часу були конкурсантками «Чорноморських Ігор».

Також сьогодні розпочав свою роботу дискусійний клуб фестивалю, гостем якого стала продюсер Олена Мозгова. Дискусійний клуб – це проект для юних вокалістів, їхніх батьків та педагогів, в якому кожен з них може отримати корисні поради від провідних фахівців української музичної індустрії.

Нагадаємо також, що раніше ми публікували матеріал з посиланням на пряму онлайн-трансляцію фестивалю.