"Опер по вызову": появился трейлер 3 сезона

Премьера 24-серийного детектива состоится в новом телесезоне на канале 2+2.

В проморолике к третьему сезону “Опер по вызову“ главные актеры сериала Стася Ровинская и Павел Вишняков станцевали зажигательное танго.

Анонс раскрывает главную интригу третьего сезона – появление привлекательной мошенницы Софи в качестве напарницы опытного опера Артема Трофимова. Неуловимая аферистка, на которую открывает охоту Департамент криминальной разведки, волей случая впервые терпит поражение и попадает в ловушку Трофимова, а вскоре становится по другую сторону преступного мира.

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Вместе с Артемом Софи начинает расследовать запутанные дела. Но талант перевоплощения, женская хитрость и методы обольщения помогают ей оставаться на шаг впереди умного капитана.

Стася Ровинская призналась:

Эти съемки были настоящим танцевальным марафоном! Несмотря на то, что у меня есть танцевальное прошлое, и мы с Пашей не раз тренировались до этого, съёмочный процесс оказался непростым. Нужно было не только выучить движения, но и показать взаимоотношения между нашими героями: конкуренцию, вражду и… симпатию. Съемки длились более 10 часов, мы устали, к тому же я травмировала ногу. Но вышло очень горячо.

В главных ролях: Павел Вишняков, Стася Ровинская, Александр Пожарский, Артём Мартынишин, Александр Игнатуша, Валентина Ищенко.

Посмотреть проморолик к третьему сезону сериала “Опер по вызову“ можно здесь:

Напомним, актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в “Звездных войнах“, был госпитализирован.