Актера, сыгравшего Чубакку в "Звездных войнах", госпитализировали

Актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в культовой киносаге “Звездные войны“, попал в больницу.

Как сообщил сам артист на своей странице в социальной сети Twitter, он перенес тяжелую операцию на позвоночнике. Рост Питера составляет 2 метра 20 сантиметров, из-за чего в последнее время он передвигался при помощи трости и инвалидной коляски.

После операции Мейхью обратился к поклонникам:

Sorry, I’ve been quiet as of late. I’ve been planning & going through some spinal surgery to improve my mobility. It’s been a success & I’ll be spending the upcoming weeks recovering. A big thank you to the doctors, staff, my family & friends that have helped me through this. pic.twitter.com/fdfUelrsel