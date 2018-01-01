Колумбийская певица Шакира угодила в неприятный инцидент в самолете.

Шакира чуть не попала в авиакатастрофу instagram.com/shakira

Артистка Шакира чуть не попала в авиакатастрофу, однако пилот самолета смог ее предотовратить.

Инцидент произошел, когда певица летела из своего родного города Барранкилья, что в Колумбии, к мужу Жерару Пике и их детям на Багамы, передает Hello.

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Через 20 минут после взлета началась разгерметизация судна, поэтому пилот частного самолета звезды был вынужден посадить воздушное судно. Чтобы избежать катастрофы, пилот совершил экстренную посадку в Барранкилье.

Отметим, что Шакира выступала в своем родном городе Барранкилье впервые за последние 12 лет. Она приняла участие в церемонии открытия Центральноамериканских и Карибских игр.

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