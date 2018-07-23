Голливудский актер Рассел Кроу удивил поклонников впечатляющими переменами во внешности.

Известный актер Рассел Кроу заметно поправился и отпустил длинную бороду.

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В своем Instagram-аккаунте он показал видео и фото, на котором совершенно невозможно узнать сексуального “Гладиатора“. Перевоплощение артиста связано с его новой ролью, о чем свидетельствует подпись к его ролику:

Актер готовится.

The actor prepares Допис, поширений Russell Crowe (@russellcrowe) 22 Лип 2018 р. о 5:06 PDT

Поклонники актера шокированы его видом, и сразу же бросились расспрашивать, почему он так себя запустил. При этом Рассел не признается, ради какой роли пошел на такие резкие изменения во внешности.

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