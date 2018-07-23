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Рассел Кроу заметно поправился

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Голливудский актер Рассел Кроу удивил поклонников впечатляющими переменами во внешности.
Рассел Кроу заметно поправился
Рассел Кроу заметно поправился
кадр из видео

Известный актер Рассел Кроу заметно поправился и отпустил длинную бороду.

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В своем Instagram-аккаунте он показал видео и фото, на котором совершенно невозможно узнать сексуального “Гладиатора“. Перевоплощение артиста связано с его новой ролью, о чем свидетельствует подпись к его ролику:

Актер готовится.

 

The actor prepares

Допис, поширений Russell Crowe (@russellcrowe)

 

 

Hey , my eyes are up here...

Допис, поширений Russell Crowe (@russellcrowe)

 

Поклонники актера шокированы его видом, и сразу же бросились расспрашивать, почему он так себя запустил. При этом Рассел не признается, ради какой роли пошел на такие резкие изменения во внешности.

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Теги: Рассел Кроу, новости, фото, шоу-биз
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