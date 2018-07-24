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Джамала показала редкий снимок с племянницами

Комментариев: 2
Украинская певица Джамала не часто делится с поклонниками семейными кадрами.
Джамала показала редкий снимок с племянницами
Джамала показала редкий снимок с племянницами
instagram.com/jamalajaaa

Певица крымскотатарского происхождения Джамала поделилась с поклонниками редким семейным снимком.

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На фотографии, опубликованной в Instagram-аккаунте артистки, она позирует со своей сестрой Эвелиной и ее дочерьми. Кадр певица подписала так:

Девочки такие девочки.

 

Kizlar❤️#девочкитакиедевочки

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Сестра Джамалы является женой гражданина Турции и живет там. Певица вместе с мужем и маленьким сыном проводят лето в гостях у Эвелины.

Напомним, ранее дочь Ольги Сумской Антонина Паперная поразила стройной фигурой.

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Теги: Джамала, новости, шоу-биз, фото
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.07.2018, 15:16
Оценка:  0
гость
Татарва ибаная!
pусский  (аноним)  25.07.2018, 15:02
Оценка:  0
pусский
Думаю, надо на них пукнуть, что вы об этом думаете?
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