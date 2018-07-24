Джамала показала редкий снимок с племянницами
Украинская певица Джамала не часто делится с поклонниками семейными кадрами.
Певица крымскотатарского происхождения Джамала поделилась с поклонниками редким семейным снимком.
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На фотографии, опубликованной в Instagram-аккаунте артистки, она позирует со своей сестрой Эвелиной и ее дочерьми. Кадр певица подписала так:
Девочки такие девочки.
Сестра Джамалы является женой гражданина Турции и живет там. Певица вместе с мужем и маленьким сыном проводят лето в гостях у Эвелины.
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