Джамала показала редкий снимок с племянницами

Украинская певица Джамала не часто делится с поклонниками семейными кадрами.

Певица крымскотатарского происхождения Джамала поделилась с поклонниками редким семейным снимком.

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На фотографии, опубликованной в Instagram-аккаунте артистки, она позирует со своей сестрой Эвелиной и ее дочерьми. Кадр певица подписала так:

Девочки такие девочки.

Kizlar❤️#девочкитакиедевочки Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 24 Лип 2018 р. о 11:49 PDT

Сестра Джамалы является женой гражданина Турции и живет там. Певица вместе с мужем и маленьким сыном проводят лето в гостях у Эвелины.

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