Дочь Ольги Сумской поразила стройной фигурой

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная впечатлила внешним видом.

Дочь Ольги Сумской от первого брака Антонина Паперная похвасталась стройной фигурой.

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28-летняя девушка сейчас живет в Москве — там девушка вместе со своим возлюбленным, российским актером Владимиром Яглычем, воспитывает дочь. Помимо этого, Антонина пытается строить актерскую карьеру, поэтому следит за своим внешним видом и работает над фигурой.

Так, в своем Instagram-аккаунте Паперная опубликовала снимок из спортзала, на котором виден рельефный прес девушки.

По бургеру ?🍔🍔 Публикация от @ tonya_papernaya 23 Июл 2018 в 4:49 PDT

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