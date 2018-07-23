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Дочь Ольги Сумской поразила стройной фигурой

Комментариев: 1
Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная впечатлила внешним видом.
Антонина Паперная поразила стройной фигурой
Антонина Паперная поразила стройной фигурой
instagram.com/tonya_papernaya

Дочь Ольги Сумской от первого брака Антонина Паперная похвасталась стройной фигурой.

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28-летняя девушка сейчас живет в Москве — там девушка вместе со своим возлюбленным, российским актером Владимиром Яглычем, воспитывает дочь. Помимо этого, Антонина пытается строить актерскую карьеру, поэтому следит за своим внешним видом и работает над фигурой.

Так, в своем Instagram-аккаунте Паперная опубликовала снимок из спортзала, на котором виден рельефный прес девушки.

 

По бургеру ?🍔🍔

Публикация от @ tonya_papernaya

Напомним, ранее мы публиковали горячие фото американской певицы Дженнифер Лопес, которой 24 июля исполнилось 49 лет.

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Теги: Антонина Паперная, Ольга Сумская, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  25.07.2018, 10:56
Оценка:  0
pусский
Погуляю пальцем в мутной пиздe этой тощей курицы, бля!
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