Дочь Ольги Сумской поразила стройной фигурой
Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная впечатлила внешним видом.
Дочь Ольги Сумской от первого брака Антонина Паперная похвасталась стройной фигурой.
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28-летняя девушка сейчас живет в Москве — там девушка вместе со своим возлюбленным, российским актером Владимиром Яглычем, воспитывает дочь. Помимо этого, Антонина пытается строить актерскую карьеру, поэтому следит за своим внешним видом и работает над фигурой.
Так, в своем Instagram-аккаунте Паперная опубликовала снимок из спортзала, на котором виден рельефный прес девушки.
Напомним, ранее мы публиковали горячие фото американской певицы Дженнифер Лопес, которой 24 июля исполнилось 49 лет.
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