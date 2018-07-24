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"Дарья киллер": Астафьева повторила образ из культового фильма 90-х

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Украинская певица и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.
Даша Астафьева повторила образ из культового фильма 90-х
Даша Астафьева повторила образ из культового фильма 90-х
instagram.com/da_astafieva

Украинская секс-бомба Даша Астафьева примерила образ из культовой киноленты 90-х годов под названием “Леон“.

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В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала снимок, на котором позирует в образе героини Натали Портман Матильды. Астафьева скопировала отличительные черты персонажа: прическу боб-каре с челкой, круглые очки и огромный фикус в горшке в руках.

Поклонники артистки тут же окрестили ее “Дарьей-киллером“, отметили, что этот образ ей очень к лицу и, конечно же, не смогли устоять перед стройной фигурой Астафьевой.

Напомним, ранее звездный тренер Анита Луценко показала редкое фото дочери.

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Теги: Даша Астафьева, новости, фото, шоу-биз
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