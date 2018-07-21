Анита Луценко показала редкое фото дочери

Звездный тренер Анита Луценко не спешит делится с публикой подробностями личной жизни.

Спортсменка Анита Луценко, которая стала мамой чуть более двух лет назад, показала редкую фотографию дочери Мии.

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За два года Анита нечасто делилась фото с малышкой, а если и показывала ее, то так, чтобы невозможно было рассмотреть лицо. Лишь раз Луценко поделилась с подписчиками нежными снимками, сделанными в 10-й день жизни Мии.

На днях же тренер показала фотографию дочери, на которой можно рассмотреть ее лицо. Судя по всему, семья находится на отдыхе в Буковеле.

Напомним, Анита Луценко стала одной из участниц танцевального проекта “Танці з зірками 2018“.