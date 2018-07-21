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Участница "Евровидения-2018" вышла замуж

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Представительница Хорватии на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" Франка Ботелич связала себя узами брака.
Франка Ботелич вышла замуж
Франка Ботелич вышла замуж
instagram.com/frankaofficial_

Хорватская певица Франка Ботелич, которая выступала на песенном конкурсе “Евровидение-2018“, вышла замуж за защитника сборной Хорватии и московского “Локомотива“ Ведрана Чорлуку.

Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фотографию со свадьбы.

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Церемония прошла на родине Франки, Истрии - полуострове в северной части Хорватии. Влюбленных обвенчали в церкви святой Девы Марии.

Невеста блистала в белоснежном платье с открытыми плечами и пышной юбке от Сaroline Herrere. Жених тоже оказался традиционен - Ведран выбрал строгий темно-синий костюм.

 

Samo romantika ovaj vikend ❤️✨

Публикация от F R A N K A (@frankaofficial_)

 

Mi. ❤️ Nisam mislila da ovoliko sreće i ljubavi stane u samo jedan dan. @corlukav05_14

Публикация от F R A N K A (@frankaofficial_)

 

t h a n k YOU @envyroom , last night felt even more magical in this dress 🌙✨

Публикация от F R A N K A (@frankaofficial_)

 

❤️💍 @frankaofficial_

Публикация от Vedran Ćorluka (@corlukav05_14)

 

 

😘❤️💍👀

Публикация от Vedran Ćorluka (@corlukav05_14)

 

Mrs and Mr❤️

Публикация от Vedran Ćorluka (@corlukav05_14)

 

💍@corlukav05_14 WE DID IT!

Публикация от F R A N K A (@frankaofficial_)

Напомним, солистка группы “ВИА Гра“ Анастасия Кожевникова собирается выходить замуж. Как артистка выглядит в роскошном свадебном платье, смотрите здесь.

 

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Теги: Евровидение 2018, Ведран Чорлука, Франка Бателич, новости, фото, шоу-биз
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