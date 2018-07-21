Участница "Евровидения-2018" вышла замуж

Представительница Хорватии на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" Франка Ботелич связала себя узами брака.

Хорватская певица Франка Ботелич, которая выступала на песенном конкурсе “Евровидение-2018“, вышла замуж за защитника сборной Хорватии и московского “Локомотива“ Ведрана Чорлуку.

Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фотографию со свадьбы.

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Церемония прошла на родине Франки, Истрии - полуострове в северной части Хорватии. Влюбленных обвенчали в церкви святой Девы Марии.

Невеста блистала в белоснежном платье с открытыми плечами и пышной юбке от Сaroline Herrere. Жених тоже оказался традиционен - Ведран выбрал строгий темно-синий костюм.

❤️💍 @frankaofficial_ Публикация от Vedran Ćorluka (@corlukav05_14) 21 Июл 2018 в 10:17 PDT

😘❤️💍👀 Публикация от Vedran Ćorluka (@corlukav05_14) 21 Июл 2018 в 10:25 PDT

Mrs and Mr❤️ Публикация от Vedran Ćorluka (@corlukav05_14) 21 Июл 2018 в 12:06 PDT

Напомним, солистка группы “ВИА Гра“ Анастасия Кожевникова собирается выходить замуж. Как артистка выглядит в роскошном свадебном платье, смотрите здесь.