Свадьбе быть: Анастасия Кожевникова примерила роскошное платье

Солистка группы «ВИА Гра» готовится выйти замуж.

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В марте прошло года участница группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова сообщила о том, что выходит замуж. Долгое время она не комментировала эту новость, как внезапно певица опубликовала несколько фото в свадебном платье.

Совсем скоро...этот день. Как вы думаете, какое оно будет? Мое платье», - подписала Кожевникова один из снимков.

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Публикация от 𝒜𝓃𝒶𝓈𝓉𝒶𝓈𝒾𝒶 𝒦𝑜𝓏𝒽𝑒𝓋𝓃𝒾𝓀𝑜𝓋𝒶 (@anastasiakozhevnikova) 19 Июл 2018 в 12:55 PDT

Бывшая коллега Анастасии по «ВИА Гре» Миша Романова поставила под фото восторженный смайл и написала: «Красивая».

Накануне стало известно, что Ириша Блохина родила второго ребенка.