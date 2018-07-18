Свадьбе быть: Анастасия Кожевникова примерила роскошное платье
Солистка группы «ВИА Гра» готовится выйти замуж.
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В марте прошло года участница группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова сообщила о том, что выходит замуж. Долгое время она не комментировала эту новость, как внезапно певица опубликовала несколько фото в свадебном платье.
Совсем скоро...этот день. Как вы думаете, какое оно будет? Мое платье», - подписала Кожевникова один из снимков.
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Бывшая коллега Анастасии по «ВИА Гре» Миша Романова поставила под фото восторженный смайл и написала: «Красивая».
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