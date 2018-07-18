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Свадьбе быть: Анастасия Кожевникова примерила роскошное платье

Комментариев: 1
Солистка группы «ВИА Гра» готовится выйти замуж.
Анастасия Кожевникова
Анастасия Кожевникова
instagram.com/anastasiakozhevnikova/

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В марте прошло года участница группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова сообщила о том, что выходит замуж. Долгое время она не комментировала эту новость, как внезапно певица опубликовала несколько фото в свадебном платье. 

Совсем скоро...этот день. Как вы думаете, какое оно будет? Мое платье», - подписала Кожевникова один из снимков.  

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Бывшая коллега Анастасии по «ВИА Гре» Миша Романова поставила под фото восторженный смайл и написала: «Красивая». 

Накануне стало известно, что Ириша Блохина родила второго ребенка.

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Теги: Анастасия Кожевникова, ВИА Гра, свадьба
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
ultradetka    21.07.2018, 15:10
Оценка:  0
ultradetka
Я ,думаю,день будет классным,но карьера закончилась
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