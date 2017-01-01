Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых артистов 2017 года
Самой высокооплачиваемой в 2017 году стала ирландская рок-группа U2, участники которой заработали за год 54,4 миллиона долларов.
Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный американским журналом Billboard.
Второе место занял американский кантри-исполнитель Гарт Брукс, заработавший 52,2 млн долларов.
Читай также: Назван самый высокооплачиваемый актер в мире
На третьей строчке - американская группа Metallica с 43,2 млн долларов заработка. Далее идет певец Бруно Марс с доходом 40,7 млн долларов.
Также в первую десятку лидеров рейтинга вошли поп-музыкант из Великобритании Эд Ширан (31,3 млн), певица Lady Gaga (29,7 млн), американский исполнитель Билли Джоэл (29,2 млн), группа Guns N' Roses (27,8 млн), британский рок-музыкант Роджер Уотерс (27,2 млн). Замыкает десятку группа Coldplay (26,5 млн).
Напомним, снятый в Киеве клип шведского диджея Avicii на песню Lonely Together, записанную с Ритой Орой, номинировали на MTV VMA 2018.
Полная версия правил