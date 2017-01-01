Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых артистов 2017 года

Комментариев: 0
Американский журнал Billboard назвал имена самых высокооплачиваемых музыкантов за прошедший год.
U2 стали самыми высокооплачиваемыми артистами 2017 года
U2 стали самыми высокооплачиваемыми артистами 2017 года
GRAMMY.com

Самой высокооплачиваемой в 2017 году стала ирландская рок-группа U2, участники которой заработали за год 54,4 миллиона долларов.

Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный американским журналом Billboard.

Второе место занял американский кантри-исполнитель Гарт Брукс, заработавший 52,2 млн долларов.

Читай также: Назван самый высокооплачиваемый актер в мире

На третьей строчке - американская группа Metallica с 43,2 млн долларов заработка. Далее идет певец Бруно Марс с доходом 40,7 млн долларов.

Также в первую десятку лидеров рейтинга вошли поп-музыкант из Великобритании Эд Ширан (31,3 млн), певица Lady Gaga (29,7 млн), американский исполнитель Билли Джоэл (29,2 млн), группа Guns N' Roses (27,8 млн), британский рок-музыкант Роджер Уотерс (27,2 млн). Замыкает десятку группа Coldplay (26,5 млн).

Напомним, снятый в Киеве клип шведского диджея Avicii на песню Lonely Together, записанную с Ритой Орой, номинировали на MTV VMA 2018.

Поделись:
Теги: Billboard, рейтинг, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь