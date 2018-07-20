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Снятый в Киеве клип номинировали на MTV VMA 2018

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Ролик представлен в двух категориях — лучшее танцевальное видео и лучшие визуальные эффекты.
Клип диджея Avicii, снятый в Киеве, номинировали на MTV VMA
Клип диджея Avicii, снятый в Киеве, номинировали на MTV VMA
кадр из видео

Клип шведского диджея Avicii на песню Lonely Together, записанную с Ритой Орой, который был снят в Киеве, номинировали на музыкальную премию MTV Video Music Awards 2018.

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Компания Kiev Postproduction, которая занималась производством ролика, сообщила, что клип представлен в двух категориях — лучшее танцевальное видео и лучшие визуальные эффекты.

Победителей премии объявят 20 августа. 

Клип снимали в Киеве: часть съемок проходила на Дарнице, среди локаций есть также Рыбальский мост. Главными героями клипа стали украинский музыкант и экс-барабанщик проектов Alloise и Dvoe Артем Угодников и его жена Алина.

Посмотреть клип Lonely Together можно здесь:

В апреле 2018 года диджея Avicii нашли мертвым. Ему было 28 лет.

Напомним, клип украинского певца Макса Барских за сутки установил рекорд.

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Теги: MTV VMA, Avicii, Рита Ора, клип, новости, видео, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  20.07.2018, 20:58
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гость
танцевальное...?
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