Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дождались: у группы Океан Ельзи появился аккаунт в Instagram

Комментариев: 0
Украинская группа Океан Ельзи создала официальную страницу в Instagram.
У группы Океан Ельзи появился аккаунт в Instagram
У группы Океан Ельзи появился аккаунт в Instagram
instagram.com/okeanelzy_official/

Знаменитая украинская группа Океан Ельзи зарегистрировалась в социальной сети Instagram, где уже опубликовано несколько фотографий. 

Читай также: Украинец Александр Усик стал чемпионом Всемирной боксерской суперсерии

Отметим, что ранее музыканты вели страницы только в Facebook, а также личный аккаунт вел лидер коллектива Святослав Вакарчук в Twitter. 

 

Тепер - офіційно! It's official! Привіт, instagram:) #OE #okeanelzy

Публикация от Океан Ельзи (@okeanelzy_official)

Теперь - официально! It's official! Привет, Instagram», - написали представители Океана Ельзи в социальной сети.  

Ранее сообщалось, что принцу Джорджу исполнилось 5 лет. Официальное фото именинника можно посмотреть здесь.

Поделись:
Теги: Океан Ельзи, ОЕ, Instagram
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь