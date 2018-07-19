Дождались: у группы Океан Ельзи появился аккаунт в Instagram

Украинская группа Океан Ельзи создала официальную страницу в Instagram.

У группы Океан Ельзи появился аккаунт в Instagram instagram.com/okeanelzy_official/

Знаменитая украинская группа Океан Ельзи зарегистрировалась в социальной сети Instagram, где уже опубликовано несколько фотографий.

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Отметим, что ранее музыканты вели страницы только в Facebook, а также личный аккаунт вел лидер коллектива Святослав Вакарчук в Twitter.

Теперь - официально! It's official! Привет, Instagram», - написали представители Океана Ельзи в социальной сети.

Ранее сообщалось, что принцу Джорджу исполнилось 5 лет. Официальное фото именинника можно посмотреть здесь.