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После Лувра Бейонсе собирается снять клип в Колизее

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Американская певица Бейонсе поразила поклонников грандиозными творческими планами.
Бейонсе собирается снять клип в Колизее
Бейонсе собирается снять клип в Колизее
A. P. Images

Поп-дива Бейонсе собирается снять клип в Колизее.

И это после того как она вместе с мужем, рэпером Джей Зи, сняли в Лувре клип на песню “Apesh*t”. Видеоработа моментально стала популярной, поэтому немудрено, что Бейонсе решила продолжить съемки в легендарном месье.

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Певица подала заявку на то, чтобы провести съемки в Колизее. Однако Министерство культуры Италии было вынуждено отказать ей, передает Vulture.

Дело в том, что певица хотела снимать свой новый клип 7 и 8 июля, когда они с Jay-Z были в Риме в рамках своего мирового тура, но именно в это время в Колизее проводил запись своего телешоу ученый-палеонтолог Альберто Анджела. Однако Бейонсе не отчаялась и подала еще одно заявление, так что съемок клипа в амфитеатре, судя по всему, поп-дива добьется.

Кстати, Бейонсе уже однажды снималась в Колизее во время создания рекламного ролика для Pepsi.

Напомним, звезда “Друзей“ Мэтт Леблан изменился до неузнаваемости. Как теперь выглядит актер, смотрите здесь.

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Теги: Бейонсе, новости, шоу-биз
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