Звезда "Друзей" изменился до неузнаваемости

Голливудский актер Мэтт Леблан, известный по роли Джоуи в популярном сериале "Друзья", удивил поклонников переменами во внешности.

50-летний актер Мэтт Леблан изменился до неузнаваемости - он набрал лишний вес и перестал заботиться о своей внешности.

Читай также: Мэттью Перри и Мэтт Леблан удивили постаревшим видом

После роли Джоуи в сериале “Друзья“ к Леблану пришла неслыханная популярность - самоуверенный красавчик покорил не одно женское сердце и был желанным гостем на любых мероприятиях. Однако сейчас поклонники едва узнают своего любимого актера, который запустил себя, передает The Daily Mail.

Папарацци сфотографировали знаменитость, когда он с дочкой садились в машину после обычного семейного обеда. Полностью седой и с лишним весом - именно так сейчас выглядит секс-символ 90-х.

Напомним, ранее голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала, как выглядела в 13 лет.