Звезда "Друзей" изменился до неузнаваемости
50-летний актер Мэтт Леблан изменился до неузнаваемости - он набрал лишний вес и перестал заботиться о своей внешности.
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После роли Джоуи в сериале “Друзья“ к Леблану пришла неслыханная популярность - самоуверенный красавчик покорил не одно женское сердце и был желанным гостем на любых мероприятиях. Однако сейчас поклонники едва узнают своего любимого актера, который запустил себя, передает The Daily Mail.
Папарацци сфотографировали знаменитость, когда он с дочкой садились в машину после обычного семейного обеда. Полностью седой и с лишним весом - именно так сейчас выглядит секс-символ 90-х.
Напомним, ранее голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала, как выглядела в 13 лет.
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