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Украинская звезда Голливуда показала, как выглядела в 13 лет

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Звезда Голливуда украинского происхождения Ольга Куриленко показала, как выглядела в детстве.
Ольга Куриленко показала, как выглядела в 13 лет
Ольга Куриленко показала, как выглядела в 13 лет
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в 22-м фильме об агенте, показала, как выглядела в подростковом возрасте.

В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала архивную фотографию, на которой ей 13 лет:

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Эту фотографию я послала в Московское модельное агентство когда мне было 13/14 лет, и меня пригласили на пробы. Эта фотография изменила всю мою жизнь!

Поклонники артистки засыпали ее комплиментами и отметили, что выглядала Ольга великолепно. Некоторые даже заявили, что с того времени красотка практически не изменилась.

Напомним,  Спортсменка и тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ириша Блохина родила второго ребенка. Подробности читайте здесь.

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Теги: Ольга Куриленко, фото, новости, шоу-биз
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