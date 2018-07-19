Украинская звезда Голливуда показала, как выглядела в 13 лет

Звезда Голливуда украинского происхождения Ольга Куриленко показала, как выглядела в детстве.

Ольга Куриленко показала, как выглядела в 13 лет instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в 22-м фильме об агенте, показала, как выглядела в подростковом возрасте.

В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала архивную фотографию, на которой ей 13 лет:

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Эту фотографию я послала в Московское модельное агентство когда мне было 13/14 лет, и меня пригласили на пробы. Эта фотография изменила всю мою жизнь!

Поклонники артистки засыпали ее комплиментами и отметили, что выглядала Ольга великолепно. Некоторые даже заявили, что с того времени красотка практически не изменилась.

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