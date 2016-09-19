Вин Дизель отмечает 51-летие: как менялся культовый актер

Актер Вин Дизель, который снялся во множестве легендарных боевиков, остается в прекрасной форме даже после 50-ти.

В среду, 18 июля, сценарист и режиссер, один из популярнейших актеров культовых боевиков Вин Дизель отмечает свое 51-летие.

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На весь мир он прославился благодаря съемках в фильме “Форсаж“, однако помимо этого Дизель воплотил на экране массу ролей, которые очень полюбились зрителю.

В честь дня рождения Вина Дизель Ivona предлагает посмотреть, как менялся актер на протяжении многих годов.

Настоящее имя актера - Марк Синклер Винсент, впервые он вышел на сцену театра в семилетнем возрасте.

В юношестве парень был худым и высоким, за что даже получил кличку Червяк.

Always... Публикация от Vin Diesel (@vindiesel) 26 Янв 2017 в 9:21 PST

С 17 лет Марк начал заниматься в спортзале, увлекся боксом и взял себе псевдоним Вин Дизель (Вин — сокращенно Винсент, а Дизель означает физическую силу).

Публикация от vin diesel (@vin_diesel_oficial) 19 Сен 2016 в 11:24 PDT

В 2001 году Вин снялся сразу в фильме “Форсаж“, после чего на него и свалилась популярность.

Вин Дизель в фильме "Форсаж" кадр из видео

На съемках фильма “Лысый нянька“ Вин понял, что хочет стать отцом. В 2008-м у него родилась дочь Хания Райли, а в 2010-м - сын Винсент Синклер. В 2015-м Дизель еще в третий раз стал отцом - у него родилась дочь Паулина.

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