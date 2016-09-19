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Вин Дизель отмечает 51-летие: как менялся культовый актер

Комментариев: 2
Актер Вин Дизель, который снялся во множестве легендарных боевиков, остается в прекрасной форме даже после 50-ти.
Вин Дизель отмечает 51-летие
Вин Дизель отмечает 51-летие
YouTube.com

В среду, 18 июля, сценарист и режиссер, один из популярнейших актеров культовых боевиков Вин Дизель отмечает свое 51-летие.

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На весь мир он прославился благодаря съемках в фильме “Форсаж“, однако помимо этого Дизель воплотил на экране массу ролей, которые очень полюбились зрителю.

В честь дня рождения Вина Дизель Ivona предлагает посмотреть, как менялся актер на протяжении многих годов.

Настоящее имя актера - Марк Синклер Винсент, впервые он вышел на сцену театра в семилетнем возрасте.

В юношестве парень был худым и высоким, за что даже получил кличку Червяк.

 

Always...

Публикация от Vin Diesel (@vindiesel)

С 17 лет Марк начал заниматься в спортзале, увлекся боксом и взял себе псевдоним Вин Дизель (Вин — сокращенно Винсент, а Дизель означает физическую силу).

 

Building a film character is like anything else... one day at a time. #inthezone

Публикация от Vin Diesel (@vindiesel)

 

A month away from the start of principal photography... exciting! #Bloodshot

Публикация от Vin Diesel (@vindiesel)

В 2001 году Вин снялся сразу в фильме “Форсаж“, после чего на него и свалилась популярность.

 

Вин Дизель в фильме
Вин Дизель в фильме "Форсаж"
кадр из видео

 

На съемках фильма “Лысый нянька“ Вин понял, что хочет стать отцом. В 2008-м у него родилась дочь Хания Райли, а в 2010-м - сын Винсент Синклер. В 2015-м Дизель еще в третий раз стал отцом - у него родилась дочь Паулина.

 

 

Her favorite songs are her daddy’s... life is good. All love

Публикация от Vin Diesel (@vindiesel)

Напомним, украинский певец Олег Винник стал преподователем университета. Подробности читайте здесь.

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Теги: Вин Дизель, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.07.2018, 15:12
Оценка:  0
гость
и шо он пожмёт?..
pусский  (аноним)  18.07.2018, 15:10
Оценка:  0
pусский
Этот сраный ниггер - пeдик!
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