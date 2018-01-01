Украинский музыкант Артем Пивоваров показал свое детство и юношество в Волчанске Харьковской области.

Артист Артем Пивоваров рассказал о том, как проходили съемки короткометражного фильма “Провинциальный“ в его родном городке Волчанск Харьковской области.

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В новом выпуске “Зе Интервьюер“, посвященному фестивалю Atlas Weekend 2018, певец рассказал Анатолию Анатоличу, что в видео “Провинциальный“ снялся его родной дядя и сколько он заплатил своим учителям за съемку.

Все, кто снимались в клипе – местные пацаны. И там настоящие, трушные люди с которыми я взаимодействовал на времен а моей юности – это преподаватели с музыкальной школы. И эти три женщины в эпизоде про Gorillaz, которые сидят в жюри - это мои настоящие преподаватели.

Это все мои знакомые, реальные друзья и близкие, это все было бесплатно. И более того, локации нам достались по блату.

Артем Пивоваров рассказал о съемках короткометражки "Провинциальный" пресс-служба

Вот тот чувак в “мастях“ это мой дядя. С него, кстати, начинался мой творческий путь. С него начиналось мое осознанное знакомство с музыкой, именно он меня познакомил с Prodigy, SlipKnot. И это не звёзды на плечах, там руны. То есть это не история про “семь ходок“, он не из тех.

Артем Пивоваров рассказал о съемках короткометражки "Провинциальный" пресс-служба

Весь Волчанск посмотрел видео и абсолютно разделились мнения, и кто-то написал, что очень круто, а кто-то написал что “как ты мог показать вот так вот Волчанск? Смотри, как круто сейчас, у нас есть новые площадки, новый спорткомплекс“. Но если бы история не была бы такой, то как мы могли бы тогда это все так снять?

Напомним, украинский фильм “Вулкан“ победил на кинофестивале в Армении.