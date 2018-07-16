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Украинский фильм победил на фестивале в Армении

Комментариев: 1
Художественный фильм украинского кинорежиссера Романа Бондарчука "Вулкан" получил главную награду кинофестиваля "Золотой абрикос".
Украинский фильм "Вулкан" победил на фестивале в Армении
Украинский фильм "Вулкан" победил на фестивале в Армении
кадр из видео

Гран-при 15-го международного кинофестиваля "Золотой абрикос" получил художественный фильм украинского кинорежиссера Романа Бондарчука "Вулкан".

Об этом передает Sputnik Армения.

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Кинолента была снята по сценарию Аллы Тютюнник, Дарьи Аверченко и самого Романа Бондарчука. В главных ролях снялись Сергей Степанский, Виктор Жданов, Кристина Дейлик, Тамара Соценко.

По сюжету, главный герой - Лукас, переживающий кризис среднего возраста, работает переводчиком в составе мониторинговой миссии ОБСЕ. Серия странных совпадений оставляет его одного в степи, где он начинает жизнь сначала.

К слову, 18 июля фильм представят на Одесском кинофестивале. 

Напомним, ранее кинокритики журнала Rolling Stone назвали 50 лучших комедий XXI века. Посмотреть полный список можно здесь.

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Теги: Золотой абрикос, "Вулкан", новости, видео, кино, шоу-бизнес
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  16.07.2018, 16:55
Оценка:  0
pусский
Ага, сала завезли, вот и победили. Но скоро премию отзовут - сало окажется бракованным, знаю я этих хохлов!
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