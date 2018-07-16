Украинский фильм победил на фестивале в Армении
Гран-при 15-го международного кинофестиваля "Золотой абрикос" получил художественный фильм украинского кинорежиссера Романа Бондарчука "Вулкан".
Об этом передает Sputnik Армения.
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Кинолента была снята по сценарию Аллы Тютюнник, Дарьи Аверченко и самого Романа Бондарчука. В главных ролях снялись Сергей Степанский, Виктор Жданов, Кристина Дейлик, Тамара Соценко.
По сюжету, главный герой - Лукас, переживающий кризис среднего возраста, работает переводчиком в составе мониторинговой миссии ОБСЕ. Серия странных совпадений оставляет его одного в степи, где он начинает жизнь сначала.
К слову, 18 июля фильм представят на Одесском кинофестивале.
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