Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Мария Яремчук сообщила неожиданную новость

Комментариев: 3
Певица Мария Яремчук дает свои последние концерты.
Мария Яремчук приостанавливает деятельность
Мария Яремчук приостанавливает деятельность
instagram.com/m_yaremchuk

Певица Мария Яремчук на своей странице в Instagram сделала неожиданное заявление. Певица удивила поклонников новостью о том, что дает последние концерты.

Читайте также: Нетта Барзилай отказалась от выступления в России

Мария Яремчук отметила, что скоро объяснить причину такого решение. А пока лишь официально подтверждает, что покидает сцену.

З непідробною радістю повідомляю, що Марія Яремчук доспівує останні концерти і припиняє творчу діяльність.

Поклонники Марии Яремчук считаю, что артистка просто готовит новый альбом, поэтому ей нужен перерыв. Но не исключают вариант, что Яремчук вернется на сцену под другим именем.

Надеемся, Мария Яремчук все скоро сама расскажет.

Напомним, что MELOVIN отправляется в тур по Украине. Молодой украинский певец MELOVIN, который представлял Украину на песенном конкурсе Евровидение 2018, отправляется в концертный тур. 

Поделись:
Теги: Мария Яремчук, новости, соцсети, инстаграм, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  16.05.2018, 11:11
Оценка:  0
гость
Может хоть отца перестанет позорить.
петенька  (аноним)  16.05.2018, 11:09
Оценка:  0
петенька
Хочу увидеть какашки Якимчук, какой рогалик она выкладывает.
гость  (аноним)  16.05.2018, 11:08
Оценка:  0
гость
Мария Якимчук поменяет своё погоняло и потом появится под новым. Хоть не сообщила что заболела раком.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь