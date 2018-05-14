Мария Яремчук сообщила неожиданную новость

Певица Мария Яремчук дает свои последние концерты.

Певица Мария Яремчук на своей странице в Instagram сделала неожиданное заявление. Певица удивила поклонников новостью о том, что дает последние концерты.

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Мария Яремчук отметила, что скоро объяснить причину такого решение. А пока лишь официально подтверждает, что покидает сцену.

З непідробною радістю повідомляю, що Марія Яремчук доспівує останні концерти і припиняє творчу діяльність.

Поклонники Марии Яремчук считаю, что артистка просто готовит новый альбом, поэтому ей нужен перерыв. Но не исключают вариант, что Яремчук вернется на сцену под другим именем.

Надеемся, Мария Яремчук все скоро сама расскажет.

Напомним, что MELOVIN отправляется в тур по Украине. Молодой украинский певец MELOVIN, который представлял Украину на песенном конкурсе Евровидение 2018, отправляется в концертный тур.