Нетта Барзилай отказалась от выступления в России

Победительница Евровидения 2018 прокомментировала свой отказ выступить в РФ.

12 мая прошел финал Евровидения 2018, в результате которого победительницей конкурса стала представительница Израиля Нетта Барзилай. Отметим, Юлия Самойлова из России в финал не прошла.

Читайте также: Нетта Барзилай: что известно о победителе Евровидения 2018

А на днях стало известно, что победительнице Евровидения 2018 Нетте Барзилай поступило предложение от российского телеканала «Муз-ТВ» принять участие в премии «Трансформация», от которого певица отказалась. Свое решение Нетта аргументировала тем, что в этот день пройдет гей-парад – мероприятие, которое «гораздо важнее», чем премия.

Об этом сообщают российские СМИ:

К слову, Нетта Барзилай не раз акцентировала внимание на том, что уважительно относится к людям нетрадиционной ориентации.

Напомним, в Лиссабоне Руслана представила экзотическое шоу WILD ENERGY. Подробности по ссылке.