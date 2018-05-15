Нетта Барзилай отказалась от выступления в России

Нетта Барзилай отказалась от выступления в РоссииНазад к разделу
12 мая прошел финал Евровидения 2018, в результате которого победительницей конкурса стала представительница Израиля Нетта Барзилай. Отметим, Юлия Самойлова из России в финал не прошла.
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А на днях стало известно, что победительнице Евровидения 2018 Нетте Барзилай поступило предложение от российского телеканала «Муз-ТВ» принять участие в премии «Трансформация», от которого певица отказалась. Свое решение Нетта аргументировала тем, что в этот день пройдет гей-парад – мероприятие, которое «гораздо важнее», чем премия.
Об этом сообщают российские СМИ:
Победительница “Евровидения“, 25-летняя Нетта Барзилай отказалась посетить Россию. Как стало известно SUPER, виртуозно кудахтающую за ди-джейским пультом артистку пригласил принять участие в премии “Трансформация“ телеканал “Муз-ТВ“, однако от менеджмента звезды, в мгновение ока ставшей одной самых востребованных артисток Европы, пришел однозначный ответ. По словам представителей, в день российской премии 8 июня Нетта примет участие в гей-параде в Израиле, а это для них “гораздо важнее“, к тому же артистку беспокоит, что в нашей стране гей-шествия не приветствуются. А как вы относитесь к гей-парадам?
К слову, Нетта Барзилай не раз акцентировала внимание на том, что уважительно относится к людям нетрадиционной ориентации.
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