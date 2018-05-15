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Нетта Барзилай отказалась от выступления в России

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Комментариев: 3
Победительница Евровидения 2018 прокомментировала свой отказ выступить в РФ.
Нетта Барзилай отказалась выступать в России
Нетта Барзилай отказалась выступать в России
gettyImages.com

12 мая прошел финал Евровидения 2018, в результате которого победительницей конкурса стала представительница Израиля Нетта Барзилай. Отметим, Юлия Самойлова из России в финал не прошла.

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А на днях стало известно, что победительнице Евровидения 2018 Нетте Барзилай поступило предложение от российского телеканала «Муз-ТВ» принять участие в премии «Трансформация», от которого певица отказалась. Свое решение Нетта аргументировала тем, что в этот день пройдет гей-парад – мероприятие, которое «гораздо важнее», чем премия.

Об этом сообщают российские СМИ:

 

Победительница “Евровидения“, 25-летняя Нетта Барзилай отказалась посетить Россию. Как стало известно SUPER, виртуозно кудахтающую за ди-джейским пультом артистку пригласил принять участие в премии “Трансформация“ телеканал “Муз-ТВ“, однако от менеджмента звезды, в мгновение ока ставшей одной самых востребованных артисток Европы, пришел однозначный ответ. По словам представителей, в день российской премии 8 июня Нетта примет участие в гей-параде в Израиле, а это для них “гораздо важнее“, к тому же артистку беспокоит, что в нашей стране гей-шествия не приветствуются. А как вы относитесь к гей-парадам?

Публикация от Super (@super.ru)

К слову, Нетта Барзилай не раз акцентировала внимание на том, что уважительно относится к людям нетрадиционной ориентации.

Напомним, в Лиссабоне Руслана представила экзотическое шоу WILD ENERGY. Подробности по ссылке.

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Теги: Нетта Барзилай, выступление в России, отказ
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  15.05.2018, 18:05
Оценка:  0
pусский
Лесбиянка, что ли? Да и хер с ней, любая колхозная доярка споёт не хуже, а Нетте пусть вылизывает сальные складка в заросшей пизде какая-нибудь жидовская Брутта, лично мне насрать!
гость  (аноним)  15.05.2018, 17:43
Оценка:  0
гость
Схавали ватани? І це не єдина причина. Може тепер замислитися, щось не так в Росії?
гость  (аноним)  15.05.2018, 17:40
Оценка:  +1
гость
Так она еще и розовая корова.
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