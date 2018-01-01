Катя Осадчая показала первый подарок от младшего сына

Катя Осадчая показала первый подарок от младшего сынаНазад к разделу
Катя Осадчая получила трогательный подарок в День матери.
Телеведущая Катя Осадчая родила своему супругу Юрию Горбунову сына Ивана. Звездные супруги уже отметили первый день рождения общего ребенка. А недавно семья отметила День матери, и Катя Осадчая получила трогательный подарок от малыша.
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На своей странице в Instagram Катя Осадчая сообщила, что ее годовалый сын Иван в честь праздника сделал маме первый подарок – рисунок:
Мій юний експресіоніст! Мій перший подарунок від Івасика до Дня матері ❤️ #мамадвохсинів
Отметим, Катя Осадчая воспитывает старшего сына Илью от первого брака с депутатом Олегом Полищуком.
Напомним, СМИ сообщили, что Диана Крюгер беременна. Подробности по ссылке.
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