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Катя Осадчая показала первый подарок от младшего сына

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Катя Осадчая получила трогательный подарок в День матери.
Катя Осадчая показала подарок сына ко Дню матери
Катя Осадчая показала подарок сына ко Дню матери
instagram.com/kosadcha​

Телеведущая Катя Осадчая родила своему супругу Юрию Горбунову сына Ивана. Звездные супруги уже отметили первый день рождения общего ребенка. А недавно семья отметила День матери, и Катя Осадчая получила трогательный подарок от малыша.

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На своей странице в Instagram Катя Осадчая сообщила, что ее годовалый сын Иван в честь праздника сделал маме первый подарок – рисунок:

Мій юний експресіоніст! Мій перший подарунок від Івасика до Дня матері ❤️ #мамадвохсинів

Рисунок сына Кати Осадчей фото
Рисунок сына Кати Осадчей фото
instagram.com/kosadcha​

Отметим, Катя Осадчая воспитывает старшего сына Илью от первого брака с депутатом Олегом Полищуком.

Напомним, СМИ сообщили, что Диана Крюгер беременна. Подробности по ссылке.

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Теги: Катя Осадчая, сын, подарок, День матери, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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