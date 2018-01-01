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СМИ пишут, что Диана Крюгер беременна

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Диана Крюгер удивила своим выходом на красную дорожку на Каннском кинофестивале.
Диана Крюгер беременна - утверждение СМИ
Диана Крюгер беременна - утверждение СМИ
gettyImages.com

Актриса и модель Диана Крюгер появилась на Каннском кинофестиваль 2018. Своим выходом она очень удивила многих. После того, как она появилась на Каннском кинофестивале, в СМИ появилась информация, что Диана Крюгер беременна.

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Диана Крюгер последнее время часто стало выходить на публику исключительно в платьях  свободного кроя. И Каннский фестиваль не стал исключением.

Фотографы сняли Диану Крюгер так, что можно заметить округлившийся животик.

 

Диана Крюгер фото
Диана Крюгер фото
gettyImages.com
Фото Дианы Крюгер
Фото Дианы Крюгер
gettyImages.com

 

Пока Диана Крюгер не комментирует эти разговоры. И мы ждет официального ответа, ждет она ребенка или нет.

Напомним, что MONATIK недавно впервые показал своих детей. Певец опубликовал снимок с сыновьями. 

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Теги: Диана Крюгер, беременность, СМИ, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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