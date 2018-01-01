СМИ пишут, что Диана Крюгер беременна

Диана Крюгер удивила своим выходом на красную дорожку на Каннском кинофестивале.

Актриса и модель Диана Крюгер появилась на Каннском кинофестиваль 2018. Своим выходом она очень удивила многих. После того, как она появилась на Каннском кинофестивале, в СМИ появилась информация, что Диана Крюгер беременна.

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Диана Крюгер последнее время часто стало выходить на публику исключительно в платьях свободного кроя. И Каннский фестиваль не стал исключением.

Фотографы сняли Диану Крюгер так, что можно заметить округлившийся животик.

Диана Крюгер фото gettyImages.com

Фото Дианы Крюгер gettyImages.com

Пока Диана Крюгер не комментирует эти разговоры. И мы ждет официального ответа, ждет она ребенка или нет.

Напомним, что MONATIK недавно впервые показал своих детей. Певец опубликовал снимок с сыновьями.