Позитив заговорил о детях
Певец и солист группы Время и Стекло, MOZGI дал интервью в программе «Зе Интервьюер». Анатолию Анатоличу Позитив (Алексей Завгородний) рассказал о своем детстве, учебе в Лондоне, и сестре-двойняшке.
Также Позитив заговорил о своих планах на будущее. А именно, о планах на детей.
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Алексей Завгородний считает, что дети делают своих родителей лучше и он готов к детям. Правда, Позитив не планирует ничего конкретного:
Да, я готов. Мы с женой готовы. Мне кажется, что это очень правильный этап в жизни. Дети же меняют.
К слову, недавно Позитив принял участие в озвучивании украинского мультфильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила».
Перший трейлер мультфільму Викрадена принцеса: Руслан і Людмила / The Stolen Princess вже на сторінці проекту. Дивовижні чаклуни, прекрасна Принцеса та відважний лицар у чарівному місті Києві. Ми точно знаємо, вам сподобається!) Дивіться, поширюйте та залишайте свої враження у коментарях. І зустрінемося 7 березня у кіно 💚 Дивитися трейлер на YouTube: youtu.be/Sntg4XnAL98 #ВикраденаПринцеса #НеКрадітьНашихПринцес
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