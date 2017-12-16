Позитив заговорил о детях

Солист группы Время и Стекло дал откровенное интервью.

Позитив из Время и Стекло дал интервью instagram.com/positiff

Певец и солист группы Время и Стекло, MOZGI дал интервью в программе «Зе Интервьюер». Анатолию Анатоличу Позитив (Алексей Завгородний) рассказал о своем детстве, учебе в Лондоне, и сестре-двойняшке.

Также Позитив заговорил о своих планах на будущее. А именно, о планах на детей.

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Алексей Завгородний считает, что дети делают своих родителей лучше и он готов к детям. Правда, Позитив не планирует ничего конкретного:

Да, я готов. Мы с женой готовы. Мне кажется, что это очень правильный этап в жизни. Дети же меняют.

К слову, недавно Позитив принял участие в озвучивании украинского мультфильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила».

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