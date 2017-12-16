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Позитив заговорил о детях

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Солист группы Время и Стекло дал откровенное интервью.
Позитив из Время и Стекло дал интервью
Позитив из Время и Стекло дал интервью
instagram.com/positiff

Певец и солист группы Время и Стекло, MOZGI дал интервью в программе «Зе Интервьюер». Анатолию Анатоличу Позитив (Алексей Завгородний) рассказал о своем детстве, учебе в Лондоне, и сестре-двойняшке.

Также Позитив заговорил о своих планах на будущее. А именно, о планах на детей.

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Алексей Завгородний считает, что дети делают своих родителей лучше и он готов к детям. Правда, Позитив не планирует ничего конкретного:

Да, я готов. Мы с женой готовы. Мне кажется, что это очень правильный этап в жизни. Дети же меняют.

К слову, недавно Позитив принял участие в озвучивании украинского мультфильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила».

 

Перший трейлер мультфільму Викрадена принцеса: Руслан і Людмила / The Stolen Princess вже на сторінці проекту. Дивовижні чаклуни, прекрасна Принцеса та відважний лицар у чарівному місті Києві. Ми точно знаємо, вам сподобається!) Дивіться, поширюйте та залишайте свої враження у коментарях. І зустрінемося 7 березня у кіно 💚 Дивитися трейлер на YouTube: youtu.be/Sntg4XnAL98 #ВикраденаПринцеса #НеКрадітьНашихПринцес

Допис, поширений Oleksii Zavgorodnii (@positiff)

Напомним, что Эмили Ратажковски рассказала о своем браке. Супермодель Эмили Ратажковски удивила всех новостью о своей свадьбе.

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Теги: Позитив, время и стекло, планы, дети, интервью, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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