Неожиданно: Алексей Завгородний признался, что у него есть сестра-двойняшка

Позитив рассказал о семье и сообщил, что у него есть сестра.

Участник группы Время и Стекло Алексей Завгородний, он же Позитив, стал героем программы «Зе Интервьюер», в рамках которой рассказал о творчестве, отношениях с женой, родителях и сестре.

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Позитив признался, что у него есть сестра-двойняшка Лиза, с которой они 2 года вместе учились в Британии. Девушка работает в сфере журналистики.

Мы поехали вместе с сестрой-двойняшкой, на 10 минут старшей меня и на 3 сантиметра ниже. Мы два совершенно разных человека. Но она тоже человек творческий. Мы видимся периодически. Лиза бывает на моих концертах, если они не в Киеве.

Алексей Завгородний с сестрой фото PrtSc from the YouTube-video

Также, как оказалось, Позитив со своими родными живет на одной улице, но видеться удается редко, ведь большую часть времени артист проводит на гастролях. Алексей, кроме прочего, сообщил, что они с женой готовы к детям.

Напомним, Джамала призналась, что они с супругом решили сделать обрезание сыну. Подробности по ссылке.