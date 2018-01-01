У Мелании Трамп обнаружили опухоль

У первой Леди США нашли опухоль на почках.

Официально Белый дом сообщил о том, что Мелания Трамп госпитализирована. У первой леди США обнаружили опухоль на почках. Благо опухоль оказалась доброкачественной. Мелании Трамп провели операцию по удалению доброкачественного образования.

Читайте также: Привет из Белого дома: Мелания Трамп поделилась фото с мужем

Как сообщает сам пресс-секретарь супруги Дональда Трампа, операция Мелании прошла хорошо и никаких осложнений не последовало. Мелания Трамп находится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и пробудет в больнице еще неделю.

Мелания и Дональд Трамп фото gettyImages.com

Напомним также, что модель Victoria's Secret Шанель Иман беременна. Подробнее по ссылке.