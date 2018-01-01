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У Мелании Трамп обнаружили опухоль

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У первой Леди США нашли опухоль на почках.
У Мелании Трамп обнаружили опухоль
У Мелании Трамп обнаружили опухоль
gettyImages.com

Официально Белый дом сообщил о том, что Мелания Трамп госпитализирована. У первой леди США обнаружили опухоль на почках. Благо опухоль оказалась доброкачественной. Мелании Трамп провели операцию по удалению доброкачественного образования. 

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Как сообщает сам пресс-секретарь супруги Дональда Трампа, операция Мелании прошла хорошо и никаких осложнений не последовало. Мелания Трамп находится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и пробудет в больнице еще неделю.

Мелания и Дональд Трамп фото
Мелания и Дональд Трамп фото
gettyImages.com

 

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Теги: Мелания Трамп, первая леди США, опухоль, госпитализация, операция
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Источник: ivona bigmir)net

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