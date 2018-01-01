СМИ: появилась новая версия смерти Avicii
Известно, что недавно умер популярный диджей Avicii. Смерть парня стала настоящим шоком. Его нашли мертвым у него дома.
Полиция не называет причин смерти Avicii. Хотя журналисты ранее писали, что он умер от панкреатита.
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После недавнего официального заявления семьи Avicii, многие стали думать, что Avicii решил покончить жизнь самоубийством.
Далее урывки письма семьи Avicii:
Он боролся со своими мыслями о предназначении, жизни и счастье. И не мог больше с этим справляться. Он хотел обрести покой.
Тим не был создан для бизнес-машины, в которой он оказался. Он был чувствительным парнем, который любил своих поклонников, но избегал внимания.
Напомним, что умер звезда сериала “Сваты“ Олег Треповский. Умер украинский актер Олег Треповский в 52 года.
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