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СМИ: появилась новая версия смерти Avicii

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Диджей Avicii умер в возрасте 28 лет.
Смерть диджея Avicii - новая версия
Смерть диджея Avicii - новая версия
GettyImages.com

Известно, что недавно умер популярный диджей Avicii. Смерть парня стала настоящим шоком. Его нашли мертвым у него дома.

Полиция не называет причин смерти Avicii. Хотя журналисты ранее писали, что он умер от панкреатита.

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После недавнего официального заявления семьи Avicii, многие стали думать, что Avicii решил покончить жизнь самоубийством.

Далее урывки письма семьи Avicii:

Он боролся со своими мыслями о предназначении, жизни и счастье. И не мог больше с этим справляться. Он хотел обрести покой.

Тим не был создан для бизнес-машины, в которой он оказался. Он был чувствительным парнем, который любил своих поклонников, но избегал внимания.

Напомним, что умер звезда сериала “Сваты“ Олег Треповский. Умер украинский актер Олег Треповский в 52 года. 

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Теги: Avicii, диджей Avicii, смерть, причины смерти, СМИ, семья
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Источник: ivona bigmir)net

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