СМИ: появилась новая версия смерти Avicii

Известно, что недавно умер популярный диджей Avicii. Смерть парня стала настоящим шоком. Его нашли мертвым у него дома.

Полиция не называет причин смерти Avicii. Хотя журналисты ранее писали, что он умер от панкреатита.

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После недавнего официального заявления семьи Avicii, многие стали думать, что Avicii решил покончить жизнь самоубийством.

Далее урывки письма семьи Avicii:

Он боролся со своими мыслями о предназначении, жизни и счастье. И не мог больше с этим справляться. Он хотел обрести покой.

Тим не был создан для бизнес-машины, в которой он оказался. Он был чувствительным парнем, который любил своих поклонников, но избегал внимания.