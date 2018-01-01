Евгений Кошевой поделился неожиданными фактами из своей жизни

Актер Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой рассказал о первой встречи со своей женой.

Евгений Кошевой недавно отпраздновал свое день рождения. Актер Студии “Квартал 95“ 7 апреля исполнилось 35-летие. В честь этого Евгений кошевой решил рассказать своим поклонникам несколько интересных фактов о себе.

Евгений Кошевой фото facebook.com/pg/kvartal95

15 признаний Евгения Кошевого появились на официальном сайте Студии “Квартал 95“:

Самое необычное место, где я отмечал свой день рождения, это купе поезда. А вообще чаще всего этот день я встречаю на природе, в компании друзей и близких. Самый дорогой подарок, который мне дарили на день рождения, это мобильный телефон. Если бы “Квартала 95“ не было в моей жизни – я бы стал алкоголиком. Я никогда не выйду на сцену в наркотическом опьянении, в стрингах и в мясе. Читайте также: Анетти Жернова о шоу «Холостяк»: «Я что, по-вашему, дура на проект за любовью идти?» Я до смерти боюсь прыжков с парашютом, хотя и всегда хотел попробовать это сделать. Но после того, как Настя Каменских неудачно прыгнула, желание как-то пропало. Кроме работы и дружбы меня и Зеленского связывает стремление уверенно идти вперед несмотря ни на что. Если бы можно было вернуться в прошлое на один день, это был бы день, когда я последний раз видел своего отца. Дома я чаще всего занимаюсь тем, что смотрю сериалы с семьей и играю с детьми. В свою будущую жену Ксюшу я влюбился с первого взгляда. Первое, что я подумал, увидев ее: “Ни фига себе! А чего это она не обращает на меня внимания?!“. Я рад, что отец двоих дочерей, и мечтаю о том, чтобы они выросли хорошими людьми. Главные мои жизненные амбиции – это никогда не останавливаться. Читайте также: NIKITA LOMAKIN готовит сюрприз своим поклонникам Чаще всего поклонники мне пишут в сети о том, какой я классный и мимими. Ну и иногда, бывает, конечно что-то по типу “сдохни, тварь“. На рингтоне сейчас у меня стоит песня группы Mozgi – “Полицаи“. А вообще на каждого человека – у меня разная мелодия. Так, если звонит жена, играет “Лебединая“ от Макса Лоренса и Бьянки, если дочь – песня “Варвара“ от “Би-2“, а если Вова Зеленский – старая песня Volodya-Volodya. Я мечтаю побывать в Новой Зеландии. Вообще у меня хороший характер. Но иногда и он бывает хреновым.

Напомним, что недавно свой день рождения отметила певица Ирина Билык. Артистка призналась, с кем и где провела день рождения. Подробности читайте по ссылке.