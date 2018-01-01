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Евгений Кошевой поделился неожиданными фактами из своей жизни

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Актер Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой рассказал о первой встречи со своей женой.
Евгений Кошевой рассказал о себе
Евгений Кошевой рассказал о себе
facebook.com/pg/kvartal95

Евгений Кошевой недавно отпраздновал свое день рождения. Актер Студии “Квартал 95“ 7 апреля исполнилось 35-летие. В честь этого Евгений кошевой решил рассказать своим поклонникам несколько интересных фактов о себе.

 

Евгений Кошевой фото
Евгений Кошевой фото
facebook.com/pg/kvartal95

 

15 признаний Евгения Кошевого появились на официальном сайте Студии “Квартал 95“: 

  1. Самое необычное место, где я отмечал свой день рождения, это купе поезда. А вообще чаще всего этот день я встречаю на природе, в компании друзей и близких.
  2. Самый дорогой подарок, который мне дарили на день рождения, это мобильный телефон.
  3. Если бы “Квартала 95“ не было в моей жизни – я бы стал алкоголиком.
  4. Я никогда не выйду на сцену в наркотическом опьянении, в стрингах и в мясе.

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  5. Я до смерти боюсь прыжков с парашютом, хотя и всегда хотел попробовать это сделать. Но после того, как Настя Каменских неудачно прыгнула, желание как-то пропало.
  6. Кроме работы и дружбы меня и Зеленского связывает стремление уверенно идти вперед несмотря ни на что.
  7. Если бы можно было вернуться в прошлое на один день, это был бы день, когда я последний раз видел своего отца.
  8. Дома я чаще всего занимаюсь тем, что смотрю сериалы с семьей и играю с детьми.
  9. В свою будущую жену Ксюшу я влюбился с первого взгляда. Первое, что я подумал, увидев ее: “Ни фига себе! А чего это она не обращает на меня внимания?!“.
  10. Я рад, что отец двоих дочерей, и мечтаю о том, чтобы они выросли хорошими людьми.
  11. Главные мои жизненные амбиции – это никогда не останавливаться.

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  12. Чаще всего поклонники мне пишут в сети о том, какой я классный и мимими. Ну и иногда, бывает, конечно что-то по типу “сдохни, тварь“.
  13. На рингтоне сейчас у меня стоит песня группы Mozgi – “Полицаи“. А вообще на каждого человека – у меня разная мелодия. Так, если звонит жена, играет “Лебединая“ от Макса Лоренса и Бьянки, если дочь –  песня “Варвара“ от “Би-2“, а если Вова Зеленский – старая песня Volodya-Volodya.
  14. Я мечтаю побывать в Новой Зеландии.
  15. Вообще у меня хороший характер. Но иногда и он бывает хреновым.

Напомним, что недавно свой день рождения отметила певица Ирина Билык. Артистка призналась, с кем и где провела день рождения. Подробности читайте по ссылке

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Теги: Евгений Кошевой, Факты, личное, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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