NIKITA LOMAKIN готовит сюрприз своим поклонникам

NIKITA LOMAKIN: «Мне интересно, какую реакцию вызовут новые треки».

Появление артиста NIKITA LOMAKIN в украинском шоу-бизнесе — это история о том, как мечту можно превратить в цель и достичь её! За короткое время он, без чьей-либо помощи, снял клип в экстремальных условиях, смог покорить руководство главного музыкального телеканала страны M1, а также спел дуэтом со звездой украинской эстрады Тиной Кароль.

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Следующим этапом стремительного развития музыкальной карьеры артиста станет тур по городам Украины в качестве специального гостя. NIKITA LOMAKIN отправляется в тур мегапопулярного артиста DAN BALAN и презентует там свою концертную программу.

NIKITA LOMAKIN комментирует:

Мы познакомились с DAN BALAN на премии M1 Music Awards 2017. Его выступление, энергетика, номер меня поразили. Поэтому я осмелился отправить пару своих треков менеджменту DAN BALAN с предложением сделать что-то совместно. И получил предложение присоединиться к туру артиста по городам Украины. Мне интересно, какую реакцию вызовут новые треки — многие из них пока никто не слышал.

5 городов Украины первыми услышат песни, которые войдут в дебютный альбом исполнителя: Кривой Рог, Запорожье, Днепр, Полтава, Харьков.

DAN BALAN говорит:

Большой всеукраинский тур продолжается, и я очень рад, что к нему присоединился такой молодой и перспективный артист! Я уверен, что у парня большое музыкальное будущее!

Dan Balan фото пресс-служба

Напомним также, что Настя Каменских презентовала песню на украинском языке. Подробнее по ссылке.