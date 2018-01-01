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Джей Зи рассказал об отношениях с Бейонсе после измены

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Джей Зи о личной жизни: "Мы пережили тяжелые годы терапии".
Джей Зи и отношения с Бейонсе
Джей Зи и отношения с Бейонсе
gettyimages.com

История с изменами Джей Зи не раз обсуждались в СМИ. Бейонсе и Джей Зи, как они сами говорили, были на грани развода.

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Отношения Джей Зи и Бейонсе спасли лишь их чувства друг к другу. Вот недавно Джей Зи впервые за долгое время рассказывает, как они с Бейонсе справили с проблемами, а также, как Джей Зи чувствовал себя:

Мы проделали трудную работу, пережили тяжелые годы терапии. Любим друг друга… Я рос среди тех, кто постоянно говорил мне: "Будь мужчиной! Не плачь! Вставай". А теперь мне нужны эмоции и душевные силы для сохранения семьи. Я хочу плакать, быть открытым перед своими близкими.

Отметим, что сейчас Джей Зи и Бейонсе воспитывают троих детей. Не так давно у них родились близнецы. И судя по всему, пара счастлива сейчас.

Бейонсе с семьей фото
Бейонсе с семьей фото
gettyimages.com

Напомним, что Светлана Лобода показала обручальное кольцо. Певица всех заинтриговала своим семейным статусом. Фото смотри по ссылке

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Теги: Бейонсе, Джей Зи, семья, личное, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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