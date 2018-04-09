Светлана Лобода показала обручальное кольцо

Беременная LOBODA впервые показала свое обручальное кольцо.

Певица LOBODA, которая скоро родит второго ребенка, порадовала своих поклонников новым снимком. Светлана Лобода обратила внимание поклонников не так своим изображение, как кольцом на безымянном пальце, которое “говорит“, что она вскоре должна выйти замуж.

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Правда, может быть и такое, что Светлана Лобода уже вышла замуж.

Светлана Лобода впервые опубликовала фото, на котором видно обручальное кольцо.

Только никаких подробностей певица больше не рассказывает.

беременная Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

Никто из прессы и поклонников не знает имя возлюбленного Светланы Лободы. А соответственно, никто не знает и имя отца будущего ребенка Светланы Лободы.

Напомним, что Кейт Хадсон беременна. Актриса впервые назвало пол будущего ребенка. Подробности читай по ссылке.