Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Украинский певец познакомил поклонников со своей семьей

Комментариев: 0
Молодой певец OLEYNIK в своем втором влоге поделился подробностями своей поездки в Милан и познакомил со своей семьей. Артист показал не только празднование своего тридцатилетия, но и осуществление давней мечты — поход на стадион Сан-Сиро.
OLEYNIK показал свою семью (фото и видео)
OLEYNIK показал свою семью (фото и видео)
пресс-служба

OLEYNIK говорит:

Так сложилось, что мои мама и сестра много лет живут в Милане. Этот город стал для меня вторым домом. К сожалению, мне не удается часто видеться с родными и каждая поездка туда для меня особенная. Свое тридцатилетие я отпраздновал именно в Милане, в кругу самых близких для меня людей. В своем втором влоге я хотел поделиться со зрителями частичкой этого прекрасного города и познакомить со своей замечательной семьей и той радостью, которая сопровождает все наши редкие встречи.

OLEYNIK с семьей фото
OLEYNIK с семьей фото
пресс-служба

Читайте также: Молодой украинский певец подружился с женской Лигой UEFA

Отметим, что OLEYNIK стал влогером совсем недавно. В своих влогах артист делится подробностями личной жизни и творчества.

Посмотреть видео можно здесь:

Напомним также, что украинская телеведущая показала, как правильно заниматься йогой. Подробности по ссылке.

Поделись:
Теги: oleynik, певец oleynik, oleynik вадим олейник, oleynik личная жизнь, oleynik влог
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь