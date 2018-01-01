Украинский певец познакомил поклонников со своей семьей

Молодой певец OLEYNIK в своем втором влоге поделился подробностями своей поездки в Милан и познакомил со своей семьей. Артист показал не только празднование своего тридцатилетия, но и осуществление давней мечты — поход на стадион Сан-Сиро.

OLEYNIK говорит:

Так сложилось, что мои мама и сестра много лет живут в Милане. Этот город стал для меня вторым домом. К сожалению, мне не удается часто видеться с родными и каждая поездка туда для меня особенная. Свое тридцатилетие я отпраздновал именно в Милане, в кругу самых близких для меня людей. В своем втором влоге я хотел поделиться со зрителями частичкой этого прекрасного города и познакомить со своей замечательной семьей и той радостью, которая сопровождает все наши редкие встречи.

OLEYNIK с семьей фото пресс-служба

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Отметим, что OLEYNIK стал влогером совсем недавно. В своих влогах артист делится подробностями личной жизни и творчества.

Посмотреть видео можно здесь:

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