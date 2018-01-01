Украинская телеведущая показала, как правильно заниматься йогой

Украинская телеведущая и модель Юлия Коханова продемонстрировала спортивную эстетику, поделившись довольно пикантными фотографиями на личной страничке в соцсети.

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К слову, по словам ведущей канала "Music Box UA", на "недетское" позирование ее смотивировала не менее сексуальная представительница украинского шоу-биза – Анастасия Кумейко, она же Dj NANA.

Юлия Коханова говорит:

Я обожаю заниматься спортом, слежу за тонусом тела и здоровьем организма. Если фигура позволяет делать соблазнительные фотосессии, в которых девушка выглядит красиво, почему бы данными снимками не подтолкнуть людей к активному образу жизни?

Юлия Коханова фото instagram.com/koxanova_/

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