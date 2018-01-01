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Украинская телеведущая показала, как правильно заниматься йогой

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Украинская телеведущая и модель Юлия Коханова продемонстрировала спортивную эстетику, поделившись довольно пикантными фотографиями на личной страничке в соцсети.
Юлия Коханова о занятиях йогой (фото)
Юлия Коханова о занятиях йогой (фото)
instagram.com/koxanova_/

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К слову, по словам ведущей канала "Music Box UA", на "недетское" позирование ее смотивировала не менее сексуальная представительница украинского шоу-биза – Анастасия Кумейко, она же Dj NANA.

Юлия Коханова говорит:

Я обожаю заниматься спортом, слежу за тонусом тела и здоровьем организма. Если фигура позволяет делать соблазнительные фотосессии, в которых девушка выглядит красиво, почему бы данными снимками не подтолкнуть людей к активному образу жизни?

Юлия Коханова фото
Юлия Коханова фото
instagram.com/koxanova_/

Напомним также, что Анна Добрыднева похвасталась стальным прессом. Подробности по ссылке.

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Теги: юлия коханова, ведущая юлия коханова, юлия коханова Music Box UA, Music Box UA инстаграм, Music Box UA фото
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Источник: ivona bigmir)net
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