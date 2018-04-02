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Яна Соломко кардинально сменила имидж

Комментариев: 2
Популярная украинская певица, телеведущая и звездная мама Яна Соломко на днях удивила поклонников сменой имиджа.
Яна Соломко сменила имидж (фото)
Яна Соломко сменила имидж (фото)
instagram.com/yana.solo/

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На личной страничке в соцсети Яна Соломко опубликовала снимок, на котором запечатлена с прямыми волосами. Поклонники певицы удивились такой смене имиджа, ведь кудрявые волосы Соломко были ее визитной карточкой.

Яна Соломко фото
Яна Соломко фото
instagram.com/yana.solo/

Свежее фото певица подписала так:

Один из моих способов ухода за волосами — стричь их один раз в 4 года! И желательно у крутого мастера!

Напомним также, что Яна Соломко впервые показала ангельское лицо доченьки. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.04.2018, 18:22
Оценка:  0
гость
Сраная селючка с развороченной пиздючкой эта Подстилка!
гость  (аноним)  02.04.2018, 18:14
Оценка:  0
гость
Где оно популярная забыченная шмара с колхоза
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