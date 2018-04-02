Яна Соломко кардинально сменила имидж
Популярная украинская певица, телеведущая и звездная мама Яна Соломко на днях удивила поклонников сменой имиджа.
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На личной страничке в соцсети Яна Соломко опубликовала снимок, на котором запечатлена с прямыми волосами. Поклонники певицы удивились такой смене имиджа, ведь кудрявые волосы Соломко были ее визитной карточкой.
Свежее фото певица подписала так:
Один из моих способов ухода за волосами — стричь их один раз в 4 года! И желательно у крутого мастера!
Напомним также, что Яна Соломко впервые показала ангельское лицо доченьки. Подробности по ссылке.
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