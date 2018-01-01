Яна Соломко заинтриговала своих поклонников

Неужели певица Яна Соломко эмигрировала?​.

Яна Соломко в своем аккаунте в Instagram поделилась новыми фото с дочерью Кирой в Доминикане. Дочке Яны всего 2 года, но она самостоятельно плавает на глубине океана. Фото молниеносно вызвало много положительных эмоций – подписчики удивляются смелости и бесстрашию маленькой девочки.

дочь Яны Соломко фото instagram.com/yana.solo/

Раньше из-за лишнего веса Яна Соломко стеснялась показывать тело, но сейчас обе украинские красотки с удовольствием демонстрируют фото в модных купальниках.

Яна Соломко с дочерью фото instagram.com/yana.solo/

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Поклонники Яны проявляют большой интерес к певице и ее дочери Кире, но ещё сильнее интересуются о месте жительства певицы и её возвращении на украинскую сцену. Общество задается вопросом – почему Яна, которая 10 лет упорно работала, участвовала в музыкальных проектах, пела в группах и даже запустила личный проект приостановила творческую деятельность, на что певица в своем Instagram отвечает неоднозначно:

Если я отказываюсь от многих предложений по работе, чтобы сейчас максимально вложиться в свою доцю - мне пишут: «Хватит отдыхать! Или работай!». Если кто-то строит только карьеру оставляя детей на нянь или отправив их учиться заграницу - им пишут: «Какая же ты мать? Избавилась от детей!». Кто-то знает, как найти баланс?

Напомним, в начале 2018 года Яна Соломко представила новую песню и клип «Мата Хари» под родовым именем «SOLOMON», над которыми певица и её команда работали в Америке. Видеоработа «Мата Хари» стремительно набрала популярность уже достаточно длительное время не сходит с ТОП-чартов украинских телеканалов. Известно, что под именем «SOLOMON» Яна выпустила всего одну работу и будет ли она продолжать творческую деятельность под родовым именем неизвестно.

Напомним также, что ранее Яна Соломко уже показывала лицо своей дочери Киры. Подробности по ссылке.