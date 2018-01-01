Губки бантиком: Кайли Дженнер опубликовала серию милых фото с дочерью
Кайли Дженнер очень гармонично чувствует себя в роли молодой мамы.
Несколько месяцев назад Кайли Дженнер родила дочь, которую назвала Сторми. Во время беременности Кайли не слишком активно публиковала фото в Instagram, так как комплексовала из-за набранных килограммов. Но после рождения малышки Кайли начала исправлять ситуацию.
Читайте также: Кайли Дженнер рассталась с парнем из-за измены
Кайли Дженнер быстро восстанавливает прежнюю форму и делится снимками с поклонниками. А на днях она опубликовала серию милых фото со своей новорожденной дочерью:
Отметим, поклонники в восторге от фото Кайли Дженнер с дочерю Сторми и ждут совместных снимков с отцом ребенка.
Напомним, Миша Романова призналась, что у нее появился возлюбленный. Подробности узнайте по ссылке.
Полная версия правил