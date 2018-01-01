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Губки бантиком: Кайли Дженнер опубликовала серию милых фото с дочерью

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Кайли Дженнер очень гармонично чувствует себя в роли молодой мамы.
Фото Кайли Дженнер с дочерью
Фото Кайли Дженнер с дочерью

Несколько месяцев назад Кайли Дженнер родила дочь, которую назвала Сторми. Во время беременности Кайли не слишком активно публиковала фото в Instagram, так как комплексовала из-за набранных килограммов. Но после рождения малышки Кайли начала исправлять ситуацию.

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Кайли Дженнер быстро восстанавливает прежнюю форму и делится снимками с поклонниками. А на днях она опубликовала серию милых фото со своей новорожденной дочерью:

Кайли Дженнер с дочерью фото
Кайли Дженнер с дочерью фото
Фото Кайли Дженнер и её дочери
Фото Кайли Дженнер и её дочери
Кайли Дженнер и её дочь фото
Кайли Дженнер и её дочь фото

Отметим, поклонники в восторге от фото Кайли Дженнер с дочерю Сторми и ждут совместных снимков с отцом ребенка.

Напомним, Миша Романова призналась, что у нее появился возлюбленный. Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Кайли Дженнер, семья, дочь, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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