Губки бантиком: Кайли Дженнер опубликовала серию милых фото с дочерью

Кайли Дженнер очень гармонично чувствует себя в роли молодой мамы.

Несколько месяцев назад Кайли Дженнер родила дочь, которую назвала Сторми. Во время беременности Кайли не слишком активно публиковала фото в Instagram, так как комплексовала из-за набранных килограммов. Но после рождения малышки Кайли начала исправлять ситуацию.

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Кайли Дженнер быстро восстанавливает прежнюю форму и делится снимками с поклонниками. А на днях она опубликовала серию милых фото со своей новорожденной дочерью:

Кайли Дженнер с дочерью фото

Фото Кайли Дженнер и её дочери

Кайли Дженнер и её дочь фото

Отметим, поклонники в восторге от фото Кайли Дженнер с дочерю Сторми и ждут совместных снимков с отцом ребенка.

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