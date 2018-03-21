«Одруження наосліп»: психологи проекта отважились на экстремальные съёмки

Психологи реалити «Одруження наосліп» на «1+1» Елена Любченко и Егор Тополов совершили экстремальный поступок во время съемок одного из выпусков проекта. Ведущие перешли Букский каньон по веревке на высоте около 20 метров над пропастью.

Такую задачу они поставили одной из пар-участниц проекта, чтобы научить мужчину и женщину доверять друг другу и работать в команде. Однако участники реалити начали колебаться, и психологи решили поддержать их и первыми перейти пропасть.

Семейная жизнь ничем не отличается от этого испытания. Ты никогда не знаешь, дойдешь до другого берега, однако должен верить в это и полностью доверять своему партнеру», - говорит Егор Тополов.

Елена Любченко, несмотря на страх, смело доверилась своему напарнику Егору Тополову, и вместе они справились с экстремальным испытанием.

В какой-то момент я просто доверилась мужчине и шла на его голос. Каждая женщина хочет иметь надежное плечо рядом», - призналась Елена.

Героями новой программы, которые поженятся вслепую и проживут неделю муж и жена, станут стилист Александра из Киева и юрист Александр из Одессы.

Независимая и успешная девушка имеет все, кроме надежного мужского плеча рядом. Она мечтает встретить мудрого мужчину с хорошим чувством юмора и создать с ним счастливую семью.

Александр из Одессы, которого эксперты подобрали девушке на основе психологической и эмоционально-сексуальной совместимости, - смелый, целеустремленный и романтичный мужчина. Он ищет привлекательную, умную и спортивную девушку, ради которой готов на любые поступки.

Каждый из участников уже не раз «обжигался» в прошлых отношениях, поэтому избавиться от страха перед новыми и научиться доверять партнеру - одна из главных задач.

Смогут ли Александр и Александра избавиться от страха перед новыми отношениями и пройти экстремальное испытание на доверие, смотрите уже сегодня в новом выпуске «Одруження наосліп» в 22.00 на «1+1».

Напомним, что ведущую проекта “Ревизор: Магазины“ Наталью Кудряшову ударили во время ревизии. Подробности по ссылке.