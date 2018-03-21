«Одруження наосліп»: психологи проекта отважились на экстремальные съёмки
Такую задачу они поставили одной из пар-участниц проекта, чтобы научить мужчину и женщину доверять друг другу и работать в команде. Однако участники реалити начали колебаться, и психологи решили поддержать их и первыми перейти пропасть.
Семейная жизнь ничем не отличается от этого испытания. Ты никогда не знаешь, дойдешь до другого берега, однако должен верить в это и полностью доверять своему партнеру», - говорит Егор Тополов.
Елена Любченко, несмотря на страх, смело доверилась своему напарнику Егору Тополову, и вместе они справились с экстремальным испытанием.
В какой-то момент я просто доверилась мужчине и шла на его голос. Каждая женщина хочет иметь надежное плечо рядом», - призналась Елена.
Героями новой программы, которые поженятся вслепую и проживут неделю муж и жена, станут стилист Александра из Киева и юрист Александр из Одессы.
Независимая и успешная девушка имеет все, кроме надежного мужского плеча рядом. Она мечтает встретить мудрого мужчину с хорошим чувством юмора и создать с ним счастливую семью.
Александр из Одессы, которого эксперты подобрали девушке на основе психологической и эмоционально-сексуальной совместимости, - смелый, целеустремленный и романтичный мужчина. Он ищет привлекательную, умную и спортивную девушку, ради которой готов на любые поступки.
Каждый из участников уже не раз «обжигался» в прошлых отношениях, поэтому избавиться от страха перед новыми и научиться доверять партнеру - одна из главных задач.
Смогут ли Александр и Александра избавиться от страха перед новыми отношениями и пройти экстремальное испытание на доверие, смотрите уже сегодня в новом выпуске «Одруження наосліп» в 22.00 на «1+1».
Напомним, что ведущую проекта “Ревизор: Магазины“ Наталью Кудряшову ударили во время ревизии. Подробности по ссылке.
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