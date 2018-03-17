«Світами за скарбами»: Роза Аль-Намри и итальянская культура

В прошлом выпуске «Світами за скарбами» на канале СТБ определились пары счастливчиков, которые отправились в долгожданное путешествие. К сожалению, проект пришлось покинуть паре подруг Кате и Вике. Зато остальные участники улетели покорять Рим!

Как рассказывает ведущая проекта, итальянцы встретили проект «Світами за скарбами» очень радушно.

Как только я вышла объявлять задание возле Пантеона, вокруг сразу собралась толпа. Итальянцы мне аплодировали вместе с участниками, хотя до конца не понимали, что происходит», - вспоминает Роза Аль-Намри.

Тем временем, участникам проекта предстоит тесное общение с простыми прохожими. Парам нужно собрать картину Карла Брюллова «Последний день Помпеи» из людей на площади. Для этого им нужно найти 9 добровольцев, одеть их в античные одежды и сфотографировать на смартфон.

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Позже прохожие подходили ко мне и спрашивали, что это за картина. А многие с удовольствием соглашались принять участие в конкурсе», - говорит Роза.

Кроме того, в третьей программе ведущая подготовила для участников и другие конкурсы, связанные с итальянской культурой. Сначала – собрать легендарный мопед Vespa, на котором потом нужно будет еще и проехаться. После - найти определенные здания – Пантеон, Витториано или Замок Ангела – без карт и телефонов, а лишь по устным описаниям своей второй половинки. А в конце этого сложного дня перегнать на скорость стаю гусей.

Кто из участников справится с заданиями быстрее всех, а кому не поможет даже итальянский разговорник, увидим 17 марта в 19:00 на канале СТБ.

Напомним, что популярный исполнитель OLEYNIK (Вадим Олейник) поддался интернет-трендам и запустил «OLEYNIK VLOG» на своем YouTube-канале.