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Голос країни 8 сезон 2018: смотреть 8 выпуск онлайн

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18 марта, в воскресенье, на шоу Голос країни 2018 начнутся “вокальные бои”.
Голос країни 8 сезон 2018 - где смотреть 8 выпуск
Голос країни 8 сезон 2018 - где смотреть 8 выпуск
instagram.com/goloskrainy_official

После выступления на сцене-ринге должны определиться участники прямых эфиров. Тренеры уже сформировали конкурсантов в дуэты. Победитель боя проходит дальше. По правилам Голос країни 8 Украина проигравшего вокалиста может “похитить” конкурирующий тренер.

В это воскресенье можно наблюдать за потерей восьми участников в шоу Голос країни 8 сезон.

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11 марта закончились слепые прослушивания Голос країни 8 Украина. Борьба за лучших вокалистов развернулась за 6 вакантных мест в командах Сергея Бабкина и Потапа и одно - у Джамалы. Команда Тины Кароль была полностью укомплектована.

Новый выпуск шоу Голос країни 8 сезон смотрите совсем скоро на нашем сайте ivona.bigmir.net

Все выпуски шоу Голос країни-8 (1+1) можно посмотреть здесь.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, как один из тренеров проекта Голос країни 8 - Джамала - готовится к рождению своего первенца. Все подробности по ссылке.

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Теги: голос країни 8, новый выпуск, бои
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Источник: ivona bigmir)net

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