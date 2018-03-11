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Джамала рассказала, как готовится к рождению малыша

Комментариев: 3
Джамала со дня на день станет мамой.
Джамала рассказала, как готовится к рождению малыша
Джамала рассказала, как готовится к рождению малыша
instagram.com/jamalajaaa

На днях состоялась премьера украинского мультфильма “Викрадена принцеса“, в работе над которым приняли участие многие украинские знаменитости, в том числе Джамала, которая пребывает на последнем месяце беременности и уже готовится к появлению малыша.

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На премьере мультфильма в рамках программы “Світське життя“ Джамала рассказала, как готовится к рождению ребенка:

У меня был сумасшедший график, и я возила с собой чемодан с вещами для роддома! Я очень счастливая, потому что окружающие мне все дарят, у меня уже есть красивые вещи, я их постирала, а муж сказал, что сам хочет их погладить. Готовимся! 

Отметим, в Киев поддержать Джамалу перед и во время родов приехала ее мама. 

Напомним, Светлана Лобода призналась, что действительно ждет второго ребенка. Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Джамала, джамала 2018, новости, новости шоу бизнеса, новости сегодня, Джамала беременна
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  11.03.2018, 20:01
Оценка:  0
гость
Шоб ты сука не разродилось и сдохло от кровавого поноса!
гость  (аноним)  11.03.2018, 20:00
Оценка:  0
гость
Татарва ибаная!
pусский  (аноним)  11.03.2018, 18:22
Оценка:  0
pусский
Сижу и пержу от ожидания, мне дико-дико интересно, что там вылезет из пизды Джамалы?
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