Джамала рассказала, как готовится к рождению малыша

Джамала со дня на день станет мамой.

На днях состоялась премьера украинского мультфильма “Викрадена принцеса“, в работе над которым приняли участие многие украинские знаменитости, в том числе Джамала, которая пребывает на последнем месяце беременности и уже готовится к появлению малыша.

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На премьере мультфильма в рамках программы “Світське життя“ Джамала рассказала, как готовится к рождению ребенка:

У меня был сумасшедший график, и я возила с собой чемодан с вещами для роддома! Я очень счастливая, потому что окружающие мне все дарят, у меня уже есть красивые вещи, я их постирала, а муж сказал, что сам хочет их погладить. Готовимся!

Отметим, в Киев поддержать Джамалу перед и во время родов приехала ее мама.

Напомним, Светлана Лобода призналась, что действительно ждет второго ребенка. Подробности узнайте по ссылке.