Известный футболист стал многодетным отцом

Популярный аргентинский футболист Лионель Месси на днях в третий раз стал отцом. Супруга футболиста Антонелла родила ему сына.

О пополнении в семье Лионель сообщил лично и опубликовал в соцсети трогательный снимок, на котором запечатлена ручка малыша, держащая отца за палец.

Привет, Сиро! Благодарю Бога за то, что все прошло успешно. У мамы и сына все отлично. Мы очень счастливы!", — подписал кадр звездный отец.

Напоминаем, что Оля Полякова презентовала трогательное видео на песню “Мама”. В новой видеоработе Поляковой снялись её дочери и мама. Посмотреть клип можете по ссылке.