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Известный футболист стал многодетным отцом

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Популярный аргентинский футболист Лионель Месси на днях в третий раз стал отцом. Супруга футболиста Антонелла родила ему сына.
Известный футболист стал многодетным отцом
Известный футболист стал многодетным отцом
gettyimages.com

О пополнении в семье Лионель сообщил лично и опубликовал в соцсети трогательный снимок, на котором запечатлена ручка малыша, держащая отца за палец.

Привет, Сиро! Благодарю Бога за то, что все прошло успешно. У мамы и сына все отлично. Мы очень счастливы!", — подписал кадр звездный отец.

Напоминаем, что Оля Полякова презентовала трогательное видео на песню “Мама”. В новой видеоработе Поляковой снялись её дочери и мама. Посмотреть клип можете по ссылке.

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