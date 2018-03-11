Руслана Лыжичко разделась для фотосессии в снегу

Известная украинская певица, победительница песенного конкурса Евровидение 2004, Руслана Лыжичко порадовала поклонников необычной фотосессией.

На личной страничке в соцсети певица опубликовала серию снимков, на которых позирует в купальнике на снегу.

Эти фото я назвала “Весна на снегу“ и посвящаю их особенному вдохновению, которое невозможно не почувствовать. У Владимира Ивасюка была моя любимая песня “Зірки на снігу“, и там есть такие слова “я твоє крило, ти моє крило, щастя більшого не треба... тільки ми торкнемось неба...“, — прокомментировала свои полуголые фото Руслана Лыжичко.

Напомним, что Тина Кароль заинтриговала поклонников подробностями своей личной жизни. Подробности можете узнать по ссылке.