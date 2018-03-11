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Руслана Лыжичко разделась для фотосессии в снегу

Комментариев: 7
Известная украинская певица, победительница песенного конкурса Евровидение 2004, Руслана Лыжичко порадовала поклонников необычной фотосессией.
Руслана Лыжичко разделась для фотосессии в снегу
Руслана Лыжичко разделась для фотосессии в снегу
instagram.com/ruslana.lyzhychko/

На личной страничке в соцсети певица опубликовала серию снимков, на которых позирует в купальнике на снегу.

Эти фото я назвала “Весна на снегу“ и посвящаю их особенному вдохновению, которое невозможно не почувствовать. У Владимира Ивасюка была моя любимая песня “Зірки на снігу“, и там есть такие слова “я твоє крило, ти моє крило, щастя більшого не треба... тільки ми торкнемось неба...“, — прокомментировала свои полуголые фото Руслана Лыжичко.

Напомним, что Тина Кароль заинтриговала поклонников подробностями своей личной жизни. Подробности можете узнать по ссылке.

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Комментариев (8)
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гость  (аноним)  11.03.2018, 20:25
Оценка:  -6
гость
по качану. А что могут прочитать потомки монгол на мовi
гость  (аноним)  11.03.2018, 20:12
Оценка:  +4
гость
Рагульё, почему на русском? Спивочу позабыли или таки не выучили?
гость  (аноним)  11.03.2018, 20:10
Оценка:  +4
гость
Руслане скоро в могилу, а она девочку из себя корчит
гость  (аноним)  11.03.2018, 20:09
Оценка:  -4
гость
кацапё тут как тут. когда у вас свой интернет уже будет?
гость  (аноним)  11.03.2018, 20:07
Оценка:  +4
гость
Под наркотой и не такое можно учудить.
гость  (аноним)  11.03.2018, 20:05
Оценка:  +5
гость
Сожги себя, тварь! Крыса рагульская!
pусский  (аноним)  11.03.2018, 17:23
Оценка:  +7
pусский
Да ей-то что, она бесплодная, совсем не боится пизду подморозить. А так бабка в форме, спьяну поймать да засадить - сойдёт за девку!
гость  (аноним)  11.03.2018, 17:10
Оценка:  +2
гость
такая уродливая- ей только параджу. а не выставляться
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