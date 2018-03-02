«Аферисты в сетях»: как не стать жертвой шантажа?

Команда Нового канала разоблачила аферу, которая угрожает девочкам-подросткам.

«Аферисты в сетях» до последнего сомневались, выпускать ли этот сюжет в эфир. Но промолчать об извращенце, которого они разоблачили, не смогли.

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К ведущей проекта Елене-Кристине Лебедь обратилась мама 12-летней Леры. Женщина шокировала – ее дочь стала жертвой афериста-извращенца. А семью теперь шантажируют:

Написала Лере в соцсети некая Татьяна. На аватарке – фото приятной женщины лет 35-ти. Она представилась врачом. Татьяна запугала моего ребенка! Навязала ей, что во время критических дней может начаться болезнь, которая убивает буквально за неделю.

Аферисты в Сетях фото пресс-служба Нового канала

Татьяна убедила девочку, что сможет по ее фотографиям определить, больна ли она. Лера так испугалась за свою жизнь, что безоговорочно выполнила все, о чем ее просила сделать псевдоврач.

Продолжает историю Елена-Криситна Лебедь

Она попросила девочку сфотографироваться топлес. Мол, чтобы поставить Лере диагноз. Но весь ужас начался позже. Врач Таня оказалась мужчиной-аферистом, который потребовал денег за фото. Иначе их увидит вся школа, где учится девочка. Еще угрожал разместить фотографии в сети.

Елена-Кристина Лебедь фото пресс-служба Нового канала

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«Аферисты в сетях» решили вмешаться и помочь семье. Команда проекта изучила всю переписку афериста и Леры. А потом Елена-Кристина сама написала шантажисту. Она представилась старшей сестрой Леры, которая готова на все, чтобы помочь родному человеку:

Важно было выманить его на личную встречу. Только так мы могли разоблачить и задержать афериста. Нам повезло – он согласился на встречу. Но только при одном условии – в обмен на интим с ним.

Елена-Кристина Лебель в образе фото пресс-служба Нового канала

Фото Елены-Кристины Лебедь пресс-служба Нового канала

Аферисты в Сетях Елена-Кристина Лебедь фото пресс-служба Нового канала

Удастся ли ведущей защитить девочку от публичного позора, увидите уже сегодня. А Елена-Кристина Лебедь советует родителям:

Даже если ваш ребенок стал жертвой такого шантажа, действуйте на опережение. Не бойтесь написать в соцсетях, что страницу вашего ребенка взломали. А ее фотографии бесстыдно обработали в фотошопе. Тем самым вы «обрубите» аферу на корню. А мошенники терпеть этого не могут. И, скорее всего, оставят вас в покое.

Смотрите «Аферистов в сетях» сегодня в 21:00 на Новом канале.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, как пацанки проходили испытания для вступления в Школу леди. Подробности по ссылке.