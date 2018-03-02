«Аферисты в сетях»: как не стать жертвой шантажа?
«Аферисты в сетях» до последнего сомневались, выпускать ли этот сюжет в эфир. Но промолчать об извращенце, которого они разоблачили, не смогли.
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К ведущей проекта Елене-Кристине Лебедь обратилась мама 12-летней Леры. Женщина шокировала – ее дочь стала жертвой афериста-извращенца. А семью теперь шантажируют:
Написала Лере в соцсети некая Татьяна. На аватарке – фото приятной женщины лет 35-ти. Она представилась врачом. Татьяна запугала моего ребенка! Навязала ей, что во время критических дней может начаться болезнь, которая убивает буквально за неделю.
Татьяна убедила девочку, что сможет по ее фотографиям определить, больна ли она. Лера так испугалась за свою жизнь, что безоговорочно выполнила все, о чем ее просила сделать псевдоврач.
Продолжает историю Елена-Криситна Лебедь
Она попросила девочку сфотографироваться топлес. Мол, чтобы поставить Лере диагноз. Но весь ужас начался позже. Врач Таня оказалась мужчиной-аферистом, который потребовал денег за фото. Иначе их увидит вся школа, где учится девочка. Еще угрожал разместить фотографии в сети.
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«Аферисты в сетях» решили вмешаться и помочь семье. Команда проекта изучила всю переписку афериста и Леры. А потом Елена-Кристина сама написала шантажисту. Она представилась старшей сестрой Леры, которая готова на все, чтобы помочь родному человеку:
Важно было выманить его на личную встречу. Только так мы могли разоблачить и задержать афериста. Нам повезло – он согласился на встречу. Но только при одном условии – в обмен на интим с ним.
Удастся ли ведущей защитить девочку от публичного позора, увидите уже сегодня. А Елена-Кристина Лебедь советует родителям:
Даже если ваш ребенок стал жертвой такого шантажа, действуйте на опережение. Не бойтесь написать в соцсетях, что страницу вашего ребенка взломали. А ее фотографии бесстыдно обработали в фотошопе. Тем самым вы «обрубите» аферу на корню. А мошенники терпеть этого не могут. И, скорее всего, оставят вас в покое.
Смотрите «Аферистов в сетях» сегодня в 21:00 на Новом канале.
Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, как пацанки проходили испытания для вступления в Школу леди. Подробности по ссылке.
Полная версия правил
кто-то говорил, что человечество делится на 5 процентов умных и 95 проц дураков
НО, ГДЕ ЖЕ ЭТИ 5 ПРОЦЕНТОВ?