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Сергей Бабкин спел дуэтом с Френсисом Гойей

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Вчера, 26 февраля, состоялось большое событие в украинской музыке – седьмая церемония награждения YUNA. Сергей Бабкин был представлен сразу в трех номинациях, хотя впервые номинировался на премию.
Сергей Бабкин спел дуэтом с Френсисом Гойей
Сергей Бабкин спел дуэтом с Френсисом Гойей
пресс-служба YULAINFO

Свое выступление на YUNA Бабкин начал со своей песни, лидера чартов всех украинских радиостанций "Де би я". А после объединился в музыкальный дуэт с легендарным гитаристом-виртуозом Френсисом Гойей.

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Несмотря на технические помехи, возникшие во время выступления, с помощью ведущего премии Анатолия Анатолича Бабкин вместе с Гойей исполнили композицию "Забери", ставшую самым трогательным выступлением вечера. И еще раз доказали свое мастерство и профессионализм.

Сергей Бабкин поблагодарил всех следующими словами:

Вчера состоялась прекрасная и очень волнительная премия YUNA. Знакомство, выступление с легендарным Francis Goya и дружба, которая между нами завязалась, стали для меня событиями, о которых я мог только мечтать! Чудеса всегда наполняют нашу жизнь, цените их, оставайтесь верными себе. Спасибо за чудесный праздник музыки #YUNA2018.

Напомним также, что ранее Сергей Бабкин принимал участие в украинском Нацотборе на Евровидение 2018. Не смотря на то, что дальше своего полуфинала он не прошел, Сергей давал комментарий относительно участия. Подробности по ссылке.

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Теги: сергей бабкин, сергей бабкин забери, сергей бабкин и френсис гойя, yuna 2018
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Источник: ivona bigmir)net

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