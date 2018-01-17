Сергей Бабкин прокомментировал участие в Евровидении 2018
Музыкант Сергей Бабкин представит свою новую авторскую песню “Крізь твої очі“ на Национальном отборе Евровидения 2018. Такое решение Сергей принял по просьбе поклонников, а также потому, что искренне хочет представлять и популяризировать за пределами нашей страны именно украинский, мелодичных язык.
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Его композиция о любви к семье, родителей и родной страны, о сильных чувствах, которые знакомы сильным мужчинам... И донести все это он обязан родным, на украинском языке. Бабкин поделился эмоциями, которые вызывает у него новая композиция:
У меня, по ощущениям, эта песня ассоциируется с цифрой 3. У каждого мужчины в жизни есть три главных женщины — это мама, жена и дочь. Мой посыл был к ним. Ведь каждая из них когда-то была дочерью, и когда-то будет матерью. А я как мужчина благодарю каждую из них за свою жизнь и за то, которое они еще принесут в этот мир.
Также Сергей Бабкин рассказал историю создания трека:
Начало песни было положено на одном из моих саунд-чеков, которые могут проходить в творческом поиске часами, а иногда и неделями. Наш музыкант Ефим играл мелодию, я ее подхватил и записал на диктофон. Потом пошел погулять по Львову, и слова сами начали приходить ко мне откуда-то. Так и набросал текст: “Я знаю, я вірю, я бачу...“ Считаю, что эту песню о сильных чувствах создали четыре сильных мужчины: Ефим Чупакин, Антон Малышев, Евгений Филатов и я.
Напомним также, что Снежана Бабкина рассказала, как начались их отношения с мужем.
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