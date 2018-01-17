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Сергей Бабкин прокомментировал участие в Евровидении 2018

Комментариев: 3
Украинский музыкант Сергей Бабкин будет принимать участие в Национальном отборе на Евровидение-2018. Он решил поделиться со своими поклонниками комментарием по этому поводу.
Сергей Бабкин прокомментировал участие в Евровидении 2018
Сергей Бабкин прокомментировал участие в Евровидении 2018
пресс-служба канала 1+1

Музыкант Сергей Бабкин представит свою новую авторскую песню “Крізь твої очі“ на Национальном отборе Евровидения 2018. Такое решение Сергей принял по просьбе поклонников, а также потому, что искренне хочет представлять и популяризировать за пределами нашей страны именно украинский, мелодичных язык.

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Его композиция о любви к семье, родителей и родной страны, о сильных чувствах, которые знакомы сильным мужчинам... И донести все это он обязан родным, на украинском языке. Бабкин поделился эмоциями, которые вызывает у него новая композиция:

У меня, по ощущениям, эта песня ассоциируется с цифрой 3. У каждого мужчины в жизни есть три главных женщины — это мама, жена и дочь. Мой посыл был к ним. Ведь каждая из них когда-то была дочерью, и когда-то будет матерью. А я как мужчина благодарю каждую из них за свою жизнь и за то, которое они еще принесут в этот мир.

Также Сергей Бабкин рассказал историю создания трека:

Начало песни было положено на одном из моих саунд-чеков, которые могут проходить в творческом поиске часами, а иногда и неделями. Наш музыкант Ефим играл мелодию, я ее подхватил и записал на диктофон. Потом пошел погулять по Львову, и слова сами начали приходить ко мне откуда-то. Так и набросал текст: “Я знаю, я вірю, я бачу...“ Считаю, что эту песню о сильных чувствах создали четыре сильных мужчины: Ефим Чупакин, Антон Малышев, Евгений Филатов и я.

Напомним также, что Снежана Бабкина рассказала, как начались их отношения с мужем.

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Теги: Сергей Бабкин, музыкант, певец, Евровидение, Евровидение 2018, нацотбор, участник
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  17.01.2018, 11:32
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гость
Бородатый повесь сперму на волосатость посмотрю на сходство с женской писькой. Ещё на фоне члена возле рта фото сделай.
гость  (аноним)  17.01.2018, 11:28
Оценка:  0
гость
Ещё один мудак с пи здой вместо низа лица. Такие висяки что у племён бингобонго между ног и то не такие заросли. Бороды признак скрытого гомосека.
петенька  (аноним)  17.01.2018, 11:20
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик! Слава Украине!
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