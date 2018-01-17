Сергей Бабкин прокомментировал участие в Евровидении 2018

Украинский музыкант Сергей Бабкин будет принимать участие в Национальном отборе на Евровидение-2018. Он решил поделиться со своими поклонниками комментарием по этому поводу.

Музыкант Сергей Бабкин представит свою новую авторскую песню “Крізь твої очі“ на Национальном отборе Евровидения 2018. Такое решение Сергей принял по просьбе поклонников, а также потому, что искренне хочет представлять и популяризировать за пределами нашей страны именно украинский, мелодичных язык.

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Его композиция о любви к семье, родителей и родной страны, о сильных чувствах, которые знакомы сильным мужчинам... И донести все это он обязан родным, на украинском языке. Бабкин поделился эмоциями, которые вызывает у него новая композиция:

У меня, по ощущениям, эта песня ассоциируется с цифрой 3. У каждого мужчины в жизни есть три главных женщины — это мама, жена и дочь. Мой посыл был к ним. Ведь каждая из них когда-то была дочерью, и когда-то будет матерью. А я как мужчина благодарю каждую из них за свою жизнь и за то, которое они еще принесут в этот мир.

Также Сергей Бабкин рассказал историю создания трека:

Начало песни было положено на одном из моих саунд-чеков, которые могут проходить в творческом поиске часами, а иногда и неделями. Наш музыкант Ефим играл мелодию, я ее подхватил и записал на диктофон. Потом пошел погулять по Львову, и слова сами начали приходить ко мне откуда-то. Так и набросал текст: “Я знаю, я вірю, я бачу...“ Считаю, что эту песню о сильных чувствах создали четыре сильных мужчины: Ефим Чупакин, Антон Малышев, Евгений Филатов и я.

Напомним также, что Снежана Бабкина рассказала, как начались их отношения с мужем.