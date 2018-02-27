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Ольга Фреймут показала свою первую любовь

Комментариев: 1
Ольга Фреймут показала, в кого была влюблена в детстве.
Ольга Фреймут показала свою первую любовь (фото)
Ольга Фреймут показала свою первую любовь (фото)
facebook.com/OlgaFreimut

Ведущая Ольга Фреймут сейчас воспитывает троих детей и полностью довольна своей личной жизнью. Она много раз отмечала, что ее возлюбленный Владимир сделал ее одной из самых счастливых женщин.

Но, как и у многих, есть первая любовь, которая не всегда перерастает в любовь на всю жизнь. Именно "эту первую любовь" и показала Ольга Фреймут.

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Как выяснилось, Ольга Фреймут до сих пор поддерживает связь с человеком, в которого была влюбленна и считает его своей первой любовью. Ведущая даже показала, как этот мужчина выглядит сейчас:

Я тоже думала, что моя первая любовь, Володя Кравец, - лучший в мире, пока другого Володю не встретила.

Ольга Фреймут с мужем фото
Ольга Фреймут с мужем фото
facebook.com/OlgaFreimut

Отметим, что Ольга Фреймут первая проявила инициативу в отношениях со своим супругом. Она не вилит ничего плохого в том, чтоб женщины намекали мужчинам о своих чувствах.

Напомним, Виталий Козловский поделился своими мыслями о любви. Украинский певец рассказал, что думает о любви. Читайте по ссылке.

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Теги: ольга фреймут, признание в любви, первая любовь, фото, пост, соцсети, фейсбук
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  27.02.2018, 12:15
Оценка:  0
pусский
Ну, в жопе он ей Панамский канал отполировал за столько лет! Потому и тощая как глиста, нормально срать не может.
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