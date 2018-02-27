Ольга Фреймут показала свою первую любовь

Ольга Фреймут показала, в кого была влюблена в детстве.

Ведущая Ольга Фреймут сейчас воспитывает троих детей и полностью довольна своей личной жизнью. Она много раз отмечала, что ее возлюбленный Владимир сделал ее одной из самых счастливых женщин.

Но, как и у многих, есть первая любовь, которая не всегда перерастает в любовь на всю жизнь. Именно "эту первую любовь" и показала Ольга Фреймут.

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Как выяснилось, Ольга Фреймут до сих пор поддерживает связь с человеком, в которого была влюбленна и считает его своей первой любовью. Ведущая даже показала, как этот мужчина выглядит сейчас:

Я тоже думала, что моя первая любовь, Володя Кравец, - лучший в мире, пока другого Володю не встретила.

Ольга Фреймут с мужем фото facebook.com/OlgaFreimut

Отметим, что Ольга Фреймут первая проявила инициативу в отношениях со своим супругом. Она не вилит ничего плохого в том, чтоб женщины намекали мужчинам о своих чувствах.

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