Виталий Козловский поделился своими мыслями о любви

Украинский певец рассказал, что думает о любви.

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В своём Instagram Виталий Козловский опубликовал новое фото, под которым поделился своими размышлениями о любви. По мнению певца у любви есть две стороны: одна – это праздник, вторая – пустота. Артист написал, что первую стоит беречь и держать, а со второй следует бороться, следуя одному правилу:

Не скучать, не мечтать, не страдать.

Напомним также, что Артем Пивоваров отыграет большой сольный концерт.