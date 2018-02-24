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Виталий Козловский поделился своими мыслями о любви

Комментариев: 6
Украинский певец рассказал, что думает о любви.
Виталий Козловский поделился своими мыслями о любви
Виталий Козловский поделился своими мыслями о любви
instagram.com/vkozlovskiy

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В своём Instagram Виталий Козловский опубликовал новое фото, под которым поделился своими размышлениями о любви. По мнению певца у любви есть две стороны: одна – это праздник, вторая – пустота. Артист написал, что первую стоит беречь и держать, а со второй следует бороться, следуя одному правилу:  

Не скучать, не мечтать, не страдать.

 

О Сильных: К слабакам любовь не приходит. Только Сильные встретят её. Они силы в себе находят побороть себя в «тяжело». Да, Любовь - это тот ещё праздник. Не поймёшь, что подарит она?! А бывает, что как слепой всадник, понимаешь : вокруг пустота... И тогда нужна мудрость порвать все! Не скучать, не мечтать, не страдать. От природы дана Сильным сила, что поможет себя же понять. Если все у них не понарошку, если это любовь, а не бред. Нужно быть очень сильным, не крошкой, Удержать! Не свести всё на нет! 😉❤️ #БЕРЕГИЛЮБОВЬ #ОСИЛЬНЫХ #моистихотворения фото - @darina_hodyreva и @light.studio.photo.space #СПАСИБО

Допис, поширений ♣️Vitaliy Kozlovskiy♣️ (@vkozlovskiy)

Напомним также, что Артем Пивоваров отыграет большой сольный концерт.

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Теги: Виталий Козловский, любовь, виталий козловский инстаграм
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Комментариев (6)
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Осталось 600 символов
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Козловский  (аноним)  24.02.2018, 22:46
Оценка:  0
Козловский
Вчера хорошо отп*дорасил двух петушков - русского и петеньку! заходит даже без сала
русскийПетенька  (аноним)  24.02.2018, 21:37
Оценка:  0
русскийПетенька
мечтаю отсосать Витальчику)))
Александр    24.02.2018, 21:18
Оценка:  0
Александр
- оно ещё и мыслит!?)))
гость  (аноним)  24.02.2018, 21:09
Оценка:  0
гость
Педота
гость  (аноним)  24.02.2018, 18:51
Оценка:  +1
гость
Любовь к страпону, она такая....
гость  (аноним)  24.02.2018, 18:26
Оценка:  0
гость
скучная проплаченая новость.
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