Виталий Козловский поделился своими мыслями о любви
Читайте также: Группа KAZKA презентовала клип “Дива“
В своём Instagram Виталий Козловский опубликовал новое фото, под которым поделился своими размышлениями о любви. По мнению певца у любви есть две стороны: одна – это праздник, вторая – пустота. Артист написал, что первую стоит беречь и держать, а со второй следует бороться, следуя одному правилу:
Не скучать, не мечтать, не страдать.
О Сильных: К слабакам любовь не приходит. Только Сильные встретят её. Они силы в себе находят побороть себя в «тяжело». Да, Любовь - это тот ещё праздник. Не поймёшь, что подарит она?! А бывает, что как слепой всадник, понимаешь : вокруг пустота... И тогда нужна мудрость порвать все! Не скучать, не мечтать, не страдать. От природы дана Сильным сила, что поможет себя же понять. Если все у них не понарошку, если это любовь, а не бред. Нужно быть очень сильным, не крошкой, Удержать! Не свести всё на нет! 😉❤️ #БЕРЕГИЛЮБОВЬ #ОСИЛЬНЫХ #моистихотворения фото - @darina_hodyreva и @light.studio.photo.space #СПАСИБО
Напомним также, что Артем Пивоваров отыграет большой сольный концерт.
Полная версия правил